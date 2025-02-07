Pokémon TCG : Une carte plus rare que Noctali EX affole les enchères

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 février 2025 à 19h25
Dans le TCG Pokémon, le Noctali EX alternatif d'Évolutions prismatiques est très recherché. Mais une autre carte le détrône en termes de valeur financière.
Pokémon TCG : Une carte plus rare que Noctali EX affole les enchères
Lancée le 18 janvier 2025, l'extension Évolutions Prismatiques du TCG Pokémon déchaîne les passions. De nombreux collectionneurs souhaitent en effet ajouter les différentes Évolitions Téracristal à leur collection. Cependant, cette nouvelle série suscite l'intérêt des scalpeurs qui n'hésitent pas à rafler les stocks disponibles pour revendre les produits deux à trois fois plus cher que dans le commerce.

Les revendeurs qui ouvrent des boosters espèrent quant à eux découvrir dans un paquet le Noctali EX Téracristal, carte la plus recherchée et la plus chère de la série. En version française, cette carte peut se vendre entre 900 et 1300 euros si elle n'est pas gradée. Cependant, une carte plus rare encore lui a volé la vedette sur un célèbre site d'enchères en ligne.

Un Noctali EX Téracristal dessiné et vendu plus cher que son homologue officiel

C'est sur Reddit que cette histoire atypique a été mise en lumière. Le 16 janvier 2025, sur la page r/PokemonTCG, l'utilisateur BMXJR8 partage la photo d'une annonce eBay. L'objet proposé aux enchères à un dollar prix de départ est une version dessinée à la main du Noctali EX traqué par la communauté. L'annonce en question prête alors à sourie car même son auteur indique dans le titre de l'objet « Incredibly Good Art Duh » (ou une œuvre d'art incroyable en français). 

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Mais ce qui ressemblait à une simple blague prend rapidement de l'ampleur et suscite l'intérêt des collectionneurs. Rapidement, son prix s'envole et plusieurs captures d'écran montrent le prix du faux Pokémon dépasser les 100, les 300 et même les 800 dollars. Une capture d'écran réalisée par un autre utilisateur indique même un historique d'enchères plus important avec une enchère record à 3050 dollars. 

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La vente de la carte en question a pris fin le 23 janvier 2025. Mais malgré une bataille acharnée, plusieurs utilisateurs ont annulé leur offre au dernier moment. Au final, l'œuvre d'art a été achetée 255 dollars, soit 245 euros. Cependant, le succès de cette vente pas comme les autres a incité d'autres artistes à proposer leur version du Noctali EX Téracristal.
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Aujourd'hui, vous pouvez trouver sur eBay plusieurs annonces de ce type et découvrir commet chaque artiste a dessiné à sa manière l'illustration de l'Évolition de type Ténèbres. D'ailleurs, ces alternatives amusantes sont plus accessibles à l'achat que la version officielle de la carte. Si vous cherchez une carte unique à ajouter à votre collection, gardez un oeil sur ces annonces pas comme les autres !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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