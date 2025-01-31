Pokémon TCG : Un set similaire à 151 sur le thème de Noir & Blanc prévu cette année ?

Plusieurs indices semblent annoncer la sortie courant 2025 d'une extension du TCG Pokémon dédiée aux Pokémon des versions Noire et Blanche.
Pour les joueurs et les collectionneurs du TCG Pokémon
, le début de l'année 2025 est placé sous le signe des Évolutions et des Pokémon de dresseurs. En effet, après la sortie d'Évolutions prismatiques, l'extension EV9 Aventures ensemble
a été confirmée par The Pokémon Company. Toutefois, de nombreux collectionneurs souhaitent connaître en avance le thème des prochains paquets.
Dans ce domaine, il suffit de suivre l'actualité des cartes japonaises. Les sorties plus fréquentes permettent d'anticiper le thème des extensions à venir et leur éventuelle date de sortie en Europe. Or, deux marques déposées et des indices disséminés dans les jeux de la franchise supposeraient de l'arrivée d'une extension exclusivement centrée sur la 5e génération.
Des points communs entre le TCG Pokémon, Black Bolt, White Flare et la saison Double Destinée
Fin 2024, deux nouveaux noms ont été déposés par The Pokémon Company : Black Bolt et White Flare
. Peu de temps après, il a été révélé que ces deux séries de cartes seraient disponibles en juin 2025 au Japon
. Or, le fait que ces extensions font une allusion à du noir et du blanc laisse présager d'un lien avec les jeux éponymes et la 5e génération de petits monstres.
New Sets Trademarked : Black Bolt, White Flare, Hot Air Arena
byu/MAGI-System_ inPokemonTCG
Sortis le 18 septembre 2010 au Japon, les jeux Pokémon version Noire et Pokémon version Blanche vont célébrer leurs 15 ans cette année.
Il serait donc logique de célébrer cet événement en proposant une extension annexe axée sur Reshiram, Zekrom et les autres. D'autant que la thématique des jeux Noir et Blanc est très présente en ce début d'année 2025. Entre la saison de la Double Destinée dans Pokémon GO
et la présence de N dans l'extension Aventures ensemble, les indices semblent confirmer cette hypothèse.
Mais un dernier élément pourrait confirmer cette théorie. Un leaker aurait découvert les jeux mis à l'honneur lors du Pokémon Day Presents, événement diffusé le 27 février prochain. Selon ses sources, des remakes des versions Blanche et Noire seraient annoncés au cours de cette présentation
. En cas de confirmation, la sortie d'une extension dans le TCG Pokémon viendrait apporter la touche finale à cet anniversaire.
De plus, il a été précisé que les séries Black Bolt et White Flare incluraient les 154 Pokémon régionaux des jeux Noir et Blanc.
Les deux extensions prendraient alors des airs d'extension 151 bis, avec la possibilité de réunir tout le Pokédex de la région d'Unys. Néanmoins, il faudra attendre la sortie officielle de ces extensions en juin prochain pour confirmer ou non cette hypothèse.
commentaire (0)