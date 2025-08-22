Pokémon TCG : Sulfura va enflammer les fêtes avec un incroyable coffret Ultra-Premium

À l'approche des fêtes de fin d'année, les annonces concernant les calendriers de l'avent et les coffrets exclusifs Pokémon TCG se multiplient. D'ailleurs, il devrait y avoir un feu sous le sapin avec la révélation d'un imposant coffret aux couleurs de Sulfura.
Chaque année, les coffrets Pokémon TCG
envahissent les lettres au Père Noël. Révélés plusieurs mois à l'avance, ils sont généralement exclusifs à une enseigne et contiennent 4 boosters et quelques cartes promotionnelles. Mais il arrive que des coffrets plus importants soient proposés pour combler petits et grands dresseurs. Le 21 août 2025, l'un de ces produits exceptionnels a été révélé et il est inspiré par le Sulfura de la Team Rocket.
L'une des nouveautés du TCG Pokémon les plus attendues de la fin d'année 2025
Récemment apparu dans l'extension Rivalités destinées
, Sulfura de la Team Rocket
va avoir droit à son coffret Ultra-Premium dans quelques mois. Déjà décliné en version Amphinobi, en version Térapagos EX mais aussi en version 151 et Évolutions prismatiques, ce produit en édition limitée comprend de nombreux boosters, des accessoires de jeu et des cartes inédites qui font rêver les collectionneurs.
Les images du coffret Collection Ultra-Premium du Sulfura de la Team Rocket suggèrent que ce dernier contiendra 18 boosters
. Il s'agira d'un assortiment composé de paquets provenant d'extensions variées comme Rivalités destinées, Aventures ensemble, Forces Temporelles, Flammes obsidiennes et plus encore. Le coffret contiendra également un étui pour deck, un dé, des marqueurs, une pièce métallique et un tapis de jeu noir et rouge représentant l'oiseau légendaire.
Cependant, la vraie force de ce coffret (en plus des 18 boosters) est la présence de trois cartes promotionnelles, dont la toute première carte SAR avec un tampon exclusif.
Trois oiseaux qui risquent d'enflammer la hotte du Père Noël
Les 3 cartes en question seront des reproductions proposées à l'origine dans l'extension Rivalités destinées. Il s'agit notamment de la version EX de Sulfura de la Team Rocket, de la version Full Art mais également de la version Alternative secrète de la série.
Chaque carte possèdera un tampon pour la distinguer de sa version régulière, mais il y a fort à parier que les collectionneurs seront nombreux à vouloir ajouter ce trio à leur portfolio.
Ce grand coffret sera disponible à partir du 14 novembre prochain aux États-Unis
. Mais des visuels en français ont déjà été leakés, suggérant que ce coffret tout feu tout flamme pourrait bien arriver dans nos magasins.
Cependant, il peut également s'agir de produits destinés aux enseignes canadiennes car il est possible d'y acheter du TCG Pokémon en français. Il faut donc attendre une confirmation officielle ou l'ouverture d'éventuelles précommandes pour savoir si Sulfura arrivera sous nos sapins, et à quel prix.
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