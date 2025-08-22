Pokémon TCG : Sulfura va enflammer les fêtes avec un incroyable coffret Ultra-Premium



le 22 août 2025 à 17h41 Publié par Justine Manchuelle le 22 août 2025 à 17h41

À l'approche des fêtes de fin d'année, les annonces concernant les calendriers de l'avent et les coffrets exclusifs Pokémon TCG se multiplient. D'ailleurs, il devrait y avoir un feu sous le sapin avec la révélation d'un imposant coffret aux couleurs de Sulfura.