Pokémon TCG : Le prix d'une carte de Foudre Noire monte en flèche pour une raison inattendue



le 05 août 2025 à 17h10 Publié par Justine Manchuelle le 05 août 2025 à 17h10

En règle générale, les Pokémon les plus appréciées ou les cartes les plus difficiles à obtenir sont les plus chères à la revente dans le TCG Pokémon. Mais une carte de la récente extension Foudre Noire est sous le feu des projecteurs pour une raison démoniaque ?