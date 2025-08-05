Pokémon TCG : Le prix d'une carte de Foudre Noire monte en flèche pour une raison inattendue

En règle générale, les Pokémon les plus appréciées ou les cartes les plus difficiles à obtenir sont les plus chères à la revente dans le TCG Pokémon. Mais une carte de la récente extension Foudre Noire est sous le feu des projecteurs pour une raison démoniaque ?
Dans le TCG Pokémon, la valeur financière d'une carte dépend de plusieurs critères
. Très souvent, la difficulté d'obtention, le niveau de rareté et la créature à l'honneur ont une grande influence. D'ailleurs, ces critères font que des cartes comme le Noctali EX d'Évolutions prismatiques ou que le Mewtwo de la Team Rocket EX de Rivalités Destinées peuvent se revendre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros.
Mais parfois, il arrive que des cartes moins populaires ou plus « simples » à obtenir voient leur prix grimper de manière exponentielle pour des raisons souvent insolites. Récemment, l'extension Foudre Noire a été frappée par ce phénomène, et plus précisément la carte de Crapustule
.
Un crapaud sataniste bientôt retiré du TCG Pokémon ?
Si vous êtes amateur de cartes ou que vous suivez l'actualité du TCG Pokémon
, vous savez que la double extension Foudre Noire et Flamme Blanche
possède 2 particularités. La première est qu'elle met uniquement à l'honneur les Pokémon de la région d'Unys. Mais la seconde est que chaque petit monstre provenant de cette région possède sa carte AR ou SAR dans cette extension.
Cela concerne tous les Pokémon (y compris les moins populaires) comme Crapustule. L'évolution finale de Tritonde et de Batracné semble pourtant anodine dans sa version AR. Pourtant, les plus observateurs ont noté que dans le coin supérieur droit de la carte, un étrange motif est visible
près de la tête du Pokémon. Même s'il semble s'agir de simples motifs courbés, ils semblent dessiner le nombre 666, le « chiffre du Diable »
.
Rapidement, beaucoup ont alors émis l'hypothèse que la carte AR de Crapustule allait être retirée à cause de cette connotation sataniste
. Suite à un effet boule de neige, la valeur de la carte a explosé sur les sites de revente, passant d'une trentaine d'euros à près de 200 euros en version française sur Cardmarket. Mais aux États-Unis, la version anglaise de la carte a parfois dépassé les 300 dollars à la revente.
Un illustrateur particulièrement apprécié des collectionneurs
Mais faut-il craindre un retrait ou une censure de la carte ?
Les chances que cela arrive sont peu probables, même si des cas de censure de cartes sont bien arrivés par le passé. Jugées trop provocantes, les illustrations de certaines cartes comme le Tadmorv de l'extension Team Rocket, Les astuces ninja de Koga ou les Larmes d'Ondine de l'extension Gym Heroes ont été modifiées.
Pour l'heure, rien de tel ne semble prévu pour le Crapustule de Foudre Noire.
Toutefois, cette carte à la valeur croissante a une particularité bien connue des connaisseurs : elle est illustrée par Shinji Kanda. Ce détail a une influence sur sa valeur car l'illustrateur a dessiné certaines des cartes les plus chères et les plus prisées de ces dernières années
comme le Magicarpe AR d'Évolutions à Paldea, le Rugit-Lune EX SAR d'Évolutions prismatiques, le Giratina V d'Origine perdue ou encore le Giratina EX Immersive rare de Pokémon Pocket
.
Alors si vous avez ouvert des paquets de l'extension Foudre noire, jetez un œil à votre collection : elle renferme peut-être un trésor insoupçonné.
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