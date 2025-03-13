Pokémon TCG : Le premier set japonais Pokémon MEGA se dévoile

La fin du bloc Écarlate et Violet est proche pour le JCC Pokémon. Le Japon vient d'annoncer la date de sortie de la première extension du set Pokémon MEGA et quelques-unes de ses cartes vedettes.
Lors du Pokémon Presents, The Pokémon Company avait annoncé que les Méga-évolutions allaient faire leur grand retour dans le JCC Pokémon
. Peu de temps après cette révélation, un communiqué officiel révélait que le bloc Écarlate et Violet prendrait fin avant la fin de l'année
. La nouvelle avait alors chamboulé les joueurs et les collectionneurs, car le changement de bloc survient généralement à l'arrivée d'une nouvelle génération de créatures.
Cependant, le retour des Méga-évolutions fait déjà parler de lui au Japon. Le 12 mars 2025, des utilisateurs ont découvert la date de sortie de la première extension de cette nouvelle ère du TCG Pokémon
. D'ailleurs, celle-ci serait prévue à une date inattendue, laissant présager de son arrivée en Occident pour l'automne.
L'ère Pokémon MEGA débutera cet été au Japon, et peu de temps après en Europe
Le nouveau bloc, baptisé Pokémon MEGA, fera donc officiellement ses débuts le 1er août 2025
sur l'archipel nippon. Tout comme la première série japonaise d'Écarlate et Violet, il sera composé de deux boosters distincts : Mega Brave et Mega Symphonia.
Pour les collectionneurs de cartes japonaises, ces noms sont familiers, car leurs marques ont été déposées par The Pokémon Company en janvier 2025.
Comme les autres sorties Pokémon, les boosters Mega Brave et Mega Symphonia pourront être achetés à l'unité ou en display de 30 paquets. Ces nouvelles extensions incluront avec certitude le Méga Gardevoir EX et le Méga Lucario EX
déjà dévoilés. À l'heure où ces lignes sont rédigées, le prix de vente est encore inconnu, tout comme le contenu des 2 extensions. En effet, The Pokémon Company n'a pas encore confirmé ces informations, mais certains sites ont d'ores et déjà listé les produits
en vue des précommandes.
En plus des displays, les débuts de l'ère Pokémon MEGA seront marqués par la sortie d'une Trainer Box et deux nouveaux decks thématiques dont les Pokémon vedettes seront Méga Ectoplasma EX et Méga Diancie EX. Si la Trainer Box sortira bien le 1er août, les decks sont prévus pour le 5 septembre.
Avec un délai de 2 mois séparant généralement les sorties japonaises des sorties internationales, il est donc probable de voir le bloc Pokémon MEGA arriver dans nos magasins en septembre ou en octobre 2025
. Mais il ne s'agit là que d'hypothèses et il faut désormais surveiller les annonces officielles pour s'en assurer.
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