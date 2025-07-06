Pokémon TCG : Le Dracaufeu du set de base n'est plus la carte la plus gradée au monde

Sur le podium des cartes du TCG Pokémon les plus envoyées à la gradation, le Dracaufeu qui a bercé notre enfance a longtemps régné en maître. Mais il vient de se faire voler sa couronne par une carte promotionnelle.
Depuis l'explosion des cartes Pokémon en 2020, les collectionneurs et collectionneuses sont de plus en plus nombreux à faire grader leurs cartes les plus rares
. Si ce service s'est démocratisé au fil des années avec l'arrivée de nouveaux acteurs, les Pokémon les plus envoyés à la gradation restent les plus populaires. Noctali et Rayquaza siègent en bonne place, mais le roi reste Dracaufeu. Avec des dizaines de cartes à son effigie, le Starter de première génération reste l'un des Pokémon les plus appréciés et l'un des plus chers à la revente s'il décroche un 10.
Pendant de nombreuses années, la carte la plus envoyée à la gradation était d'ailleurs le Dracaufeu holographique de l'édition de base du TCG Pokémon
, lancé en France en novembre 1999. Très rare en parfait état, il est encore plus convoité s'il arbore le symbole Édition 1. Pourtant, Dracaufeu s'est récemment fait voler la vedette chez les sociétés de gradation du monde entier.
Une carte du TCG Pokémon assez difficile à obtenir devenue la plus gradée au monde
Le nouveau tenant du titre de carte la plus gradée au monde n'est autre que la mascotte de la franchise Pokémon : Pikachu. Plus précisément, il s'agit de la carte promotionnelle Pikachu with grey felt hat, qui avait beaucoup fait parler d'elle en 2023.
À l'origine, cette carte était distribuée à tous les visiteurs de l'exposition Pokémon x Van Gogh Museum organisée pour célébrer le 50e anniversaire de l'institution.
La carte en question est une réinterprétation de l'autoportrait au chapeau de feutre peint par Vincent Van Gogh
sur laquelle nous pouvons voir Pikachu coiffé du fameux chapeau gris. Mais ce qui n'était au départ qu'une simple campagne visant à faire découvrir le peintre aux plus jeunes s'est rapidement transformé en champ de bataille où de nombreux vendeurs peu scrupuleux ont accumulé les exemplaires du précieux Pikachu promotionnel.
Rapidement, des milliers d'exemplaires ont été envoyés en gradation, volant ainsi la place de carte la plus gradée au monde détenue par Dracaufeu.
Plus de 40 000 Pikachu au chapeau gris PSA 10 en circulation
Dans une publication partagée sur Instagram
, le créateur de contenus alexptcg révèle qu'à l'heure actuelle, il y aurait plus de 40 000 cartes « Pikachu with grey hat » ayant obtenu une note PSA 10 en circulation. En prenant en compte la valeur actuelle de la carte, la totalité des exemplaires concernés pourrait être revendue pour 32 millions de dollars, soit un peu plus de 27 millions d'euros.
Cependant, les spéculateurs ont conscience que la valeur de ce Pikachu ne fait que grimper, notamment au vu de son nombre d'exemplaires limités et de son « histoire ». Même s'il s'agit d'une carte promotionnelle, Pikachu a gagné son duel contre le roi Dracaufeu.
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