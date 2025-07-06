Pokémon TCG : Le Dracaufeu du set de base n'est plus la carte la plus gradée au monde



le 06 juillet 2025 à 10h00 Publié par Justine Manchuelle le 06 juillet 2025 à 10h00

Sur le podium des cartes du TCG Pokémon les plus envoyées à la gradation, le Dracaufeu qui a bercé notre enfance a longtemps régné en maître. Mais il vient de se faire voler sa couronne par une carte promotionnelle.