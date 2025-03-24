Pokémon : la Team Rocket débarque dans une collaboration exclusive avec Boss Coffee

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 24 mars 2025 à 15h50
Nouvelle collaboration surprenante dans l'univers Pokémon. The Pokémon Company vient d'annoncer un partenariat inédit entre le jeu de cartes Pokémon (TCG) et la célèbre marque japonaise de café en canette Boss Coffee, mettant cette fois-ci en avant la mythique Team Rocket.
Pokémon : la Team Rocket débarque dans une collaboration exclusive avec Boss Coffee

Boss Coffee et Pokémon célèbrent la Team Rocket

Dès le 6 mai 2025, Boss Coffee proposera au Japon une édition limitée de sa boisson Boss EX Evolution Mild Sweet, mettant à l'honneur la nouvelle extension Team Rocket du jeu de cartes Pokémon.

Cette collaboration exclusive comprendra notamment des visuels inspirés de la célèbre organisation criminelle menée par Giovanni. Les fans japonais auront aussi l'occasion exceptionnelle de participer à une campagne intitulée « Giant Rocket's Sakaki », qui permettra de remporter une veste exclusive ainsi qu'une carte à collectionner de Giovanni lui-même.

Une nouvelle série de cartes Pokémon dédiée à la Team Rocket

Cette collaboration coïncide avec la sortie très attendue de la nouvelle extension du Pokémon TCG, baptisée Glory of Team Rocket. Prévue au Japon pour le 18 avril, cette série comportera au total 98 nouvelles cartes, dont certaines très attendues : Miaouss, Persian et Mewtwo de Giovanni, mais aussi plusieurs nouvelles cartes Dresseur inspirées des personnages emblématiques de la Team Rocket.

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Pour les joueurs occidentaux, ces nouvelles cartes seront disponibles à partir du 30 mai dans l'extension internationale Rivalités Destinées.

Une longue tradition de collaborations à succès pour Pokémon

Ce partenariat avec Boss Coffee n'est pas le premier du genre pour la franchise Pokémon, qui compte déjà à son actif de nombreuses collaborations notables. Parmi celles-ci :
  • Un partenariat récent avec McDonald's fin 2024, permettant aux fans d'obtenir des boosters Pokémon exclusifs via les Happy Meals.
  • Des collaborations musicales prestigieuses avec des artistes internationaux comme Katy Perry et Post Malone à l'occasion du 25ème anniversaire de la saga.
  • Une association originale avec la marque Célio afin de proposer une gamme de vêtements à l'image de Pokémon.
Chaque collaboration a été accueillie avec enthousiasme par les fans, renforçant davantage la popularité mondiale de la marque Pokémon.

Une collaboration malheureusement réservée au public japonais

Si cette annonce a ravi les fans japonais, une partie importante des collectionneurs internationaux regrette déjà que cette opération ne soit disponible qu'au Japon. La nostalgie des premières cartes Team Rocket sorties en 2000 reste vive, et nombreux sont les fans occidentaux qui espéraient pouvoir profiter également de ces nouvelles éditions limitées.

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Quoi qu'il en soit, cette nouvelle série et le partenariat avec Boss Coffee témoignent une fois encore de la vitalité incroyable de la marque Pokémon, qui continue de surprendre par son inventivité.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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