Tales of the Shire : Patientez jusqu'à la sortie du jeu avec ce magnifique set LEGO de La Comté

Tales of the Shire est un jeu de simulation cosy développé par Wētā Workshop, sorti le 29 juillet 2025 sur PC et consoles. Incarnez un Hobbit, personnalisez votre maison, pratiquez des activités quotidiennes et explorez librement la Comté. Profitez d'une expérience immersive et relaxante au cœur de l'univers du Seigneur des Anneaux.