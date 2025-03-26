Tales of the Shire : Patientez jusqu'à la sortie du jeu avec ce magnifique set LEGO de La Comté

Après Barad-Dûr et Fondcombe, ce sont les paysages verdoyants de Tales of the Shire qui ont droit à leur set LEGO, avec un beau clin d'œil au premier film du Seigneur des Anneaux.
Prenant place dans le monde du Seigneur des Anneaux, Tales of the Shire
compte proposer aux joueurs une aventure calme et colorée au cœur de la Comté. Le titre similaire à un Animal Crossing ou à un Stardew Valley est prévu pour le 29 juillet 2025 et vient de dévoiler des éléments de gameplay en vidéo
. Si l'attente est encore longue pour les Hobbits en devenir, LEGO propose de visiter la terre natale de Frodon, Merry, Pippin et les autres
avec un nouveau set inspiré des films du Seigneur des Anneaux.
Une nouveauté LEGO qui n'est pas sans rappeler le jeu Tales of the Shire
LEGO avait confirmé qu'un nouveau set LEGO Le Seigneur des Anneaux sortirait en 2025, même si son thème n'avait pas été annoncé. Le 25 mars 2025, celui-ci a officiellement été dévoilé et ajouté au site officiel de la marque. S'il n'est pas disponible en précommande, il est annoncé qu'il sera disponible en magasins dès le 5 avril prochain
. Il sera également le plus petit de la collection.
Appartenant à la gamme LEGO Icons, le set de la Comté est constitué de 2017 pièces, dont 9 figurines
. Les amoureux des petites briques peuvent construire la maison de Bilbon et Frodon Sacquet, l'estrade pour les festivités de l'anniversaire de Bilbon et même la charrette de Gandalf le Gris. L'intérieur de la demeure Hobbit inclut d'ailleurs de très nombreux détails, dont un mécanisme rotatif dans la cheminée.
En rejoignant le programme Insiders, un deuxième set inspiré du Seigneur des Anneaux sera offert à l'achat, mettant en scène Smeagol et Déagol.
Le set LEGO Le Seigneur des Anneaux : La Comté est proposé au prix de 269,99 euros.
Il s'agit d'une exclusivité et il faudra donc passer par le site officiel ou se rendre dans un LEGO Store pour ajouter ce petit bout de la Terre du Milieu à votre collection.
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