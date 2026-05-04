Pokémon Pokopia : Un DLC en approche avec de nouvelles zones à explorer ?

Une fuite repérée en ligne par le compte X Centro Leaks suggère que Pokémon Pokopia pourrait prochainement recevoir un DLC avec de nouvelles zones inspirées de régions emblématiques.

Si les joueurs de Pokémon Pokopia ont déjà ramené de la vie et des habitants dans les différentes régions visitées, le titre propose régulièrement des événements temporaires pour les inciter à revenir en jeu. Mais il pourrait bien donner une bonne raison de relancer le titre ou de craquer si ce n'est pas déjà fait.

Centro Leaks, un compte spécialisé dans les leaks et les informations sur la franchise Pokémon, a fait une révélation le 30 avril 2026. Sur leur compte X, les insiders déclarent qu'un DLC serait actuellement en cours de développement pour Pokémon Pokopia.

Des zones cultes de la région de Kanto intégrées dans Pokémon Pokopia ?

Dans la publication en question, Centra Leaks cite plusieurs documents liés au Tera leak dont la franchise avait été victime. Ces derniers mentionnent notamment des détails importants sur les plans du jeu, dont des zones prévues pour de futurs DLC.

Les insiders expliquent que 5 nouvelles zones pourraient être introduites dans Pokémon Pokopia, dont une inspirée par la forêt de Jade et la ville de Jadielle, mais aussi des zones inspirées par les abords d'Azuria, de Lavanville et de Céladopole.

[ Pokémon Pokopia DLC ]



From 2024 documents, the following areas were being planned for the DLC. Note we don't know how much things have changed since then, as for example Viridian Area was actually going to be part of the base game but ended up being cut.



- Viridian Area:… pic.twitter.com/hgxUpNc4wq — Centro LEAKS (@CentroLeaks) April 30, 2026

Un autre détail intéressant est que dans les documents cités par Centro Leaks, la zone inspirée par Jadielle devait être intégrée dans le jeu de base. Mais elle aurait été retirée par la suite, potentiellement pour être ajoutée à ce contenu additionnel.

Cependant, The Pokémon Company n'a pas confirmé cette information : elle reste donc une rumeur sans un trailer ou une annonce officielle.

Un autre DLC prévu par The Pokémon Company pour un titre très attendu ?

Même si cela semble précipité car Pokémon Pokopia est sorti très récemment, l'ajout d'un DLC ne serait pas surprenant. En effet, les sorties les plus récentes de jeux Pokémon ont eu droit à un ou plusieurs DLC, qu'il s'agisse de Pokémon Épée et Bouclier, de Pokémon Écarlate et Violet et même de Légendes Pokémon: Z-A avec le DLC Méga-Dimension.

D'ailleurs, la fuite de Centro Leaks sous-entend que Pokémon Vents et Vagues aurait aussi son DLC, même si le titre n'arrivera que dans le courant de l'année 2027. En attendant de vérifier ces rumeurs, rappelons que Pokémon Pokopia est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2 depuis le 5 mars 2026.