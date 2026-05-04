Pokémon Pokopia : Un DLC en approche avec de nouvelles zones à explorer ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 mai 2026 à 16h40
Une fuite repérée en ligne par le compte X Centro Leaks suggère que Pokémon Pokopia pourrait prochainement recevoir un DLC avec de nouvelles zones inspirées de régions emblématiques.
Pokémon Pokopia : Un DLC en approche avec de nouvelles zones à explorer ?

Si les joueurs de Pokémon Pokopia ont déjà ramené de la vie et des habitants dans les différentes régions visitées, le titre propose régulièrement des événements temporaires pour les inciter à revenir en jeu. Mais il pourrait bien donner une bonne raison de relancer le titre ou de craquer si ce n'est pas déjà fait. 

Centro Leaks, un compte spécialisé dans les leaks et les informations sur la franchise Pokémon, a fait une révélation le 30 avril 2026. Sur leur compte X, les insiders déclarent qu'un DLC serait actuellement en cours de développement pour Pokémon Pokopia. 

Des zones cultes de la région de Kanto intégrées dans Pokémon Pokopia ?

pokemon-pokopia-aire-jeux

Dans la publication en question, Centra Leaks cite plusieurs documents liés au Tera leak dont la franchise avait été victime. Ces derniers mentionnent notamment des détails importants sur les plans du jeu, dont des zones prévues pour de futurs DLC.

À lire également

Fuite massive chez Pokémon : les projets secrets jusqu'en 2030 révélés, avec un multijoueur

Fuite massive chez Pokémon : les projets secrets jusqu'en 2030 révélés, avec un multijoueur

Les insiders expliquent que 5 nouvelles zones pourraient être introduites dans Pokémon Pokopia, dont une inspirée par la forêt de Jade et la ville de Jadielle, mais aussi des zones inspirées par les abords d'Azuria, de Lavanville et de Céladopole.

Un autre détail intéressant est que dans les documents cités par Centro Leaks, la zone inspirée par Jadielle devait être intégrée dans le jeu de base. Mais elle aurait été retirée par la suite, potentiellement pour être ajoutée à ce contenu additionnel.

Cependant, The Pokémon Company n'a pas confirmé cette information : elle reste donc une rumeur sans un trailer ou une annonce officielle. 

Un autre DLC prévu par The Pokémon Company pour un titre très attendu ?

pokemon-pokopia-cuisine

Même si cela semble précipité car Pokémon Pokopia est sorti très récemment, l'ajout d'un DLC ne serait pas surprenant. En effet, les sorties les plus récentes de jeux Pokémon ont eu droit à un ou plusieurs DLC, qu'il s'agisse de Pokémon Épée et Bouclier, de Pokémon Écarlate et Violet et même de Légendes Pokémon: Z-A avec le DLC Méga-Dimension.

D'ailleurs, la fuite de Centro Leaks sous-entend que Pokémon Vents et Vagues aurait aussi son DLC, même si le titre n'arrivera que dans le courant de l'année 2027. En attendant de vérifier ces rumeurs, rappelons que Pokémon Pokopia est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2 depuis le 5 mars 2026.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pokopia sur le point de battre un record 4 mois après ses débuts
Pokémon Pokopia 07 août 2026

Pokémon Pokopia sur le point de battre un record 4 mois après ses débuts

Alors que son pass d'extension est disponible depuis quelques jours, les résultats financiers de Pokémon Pokopia suggèrent qu'il serait un succès dépassant toutes les espérances.
Pokémon Pokopia ouvre enfin sa ville sous-marine avec sa première extension
Pokémon Pokopia 05 août 2026

Pokémon Pokopia ouvre enfin sa ville sous-marine avec sa première extension

La première partie du pass d'extension de Pokémon Pokopia est désormais disponible sur Nintendo Switch 2. Baptisée Fonds-Bulleux, elle introduit une nouvelle zone sous-marine à explorer, tandis que la mise à jour gratuite 2.0.0 ajoute notamment la capacité Plongée à tous les joueurs.
Pokémon Pokopia : Quel est le prix du Pass d'extension ?
Pokémon Pokopia 29 juillet 2026

Pokémon Pokopia : Quel est le prix du Pass d'extension ?

Certains joueurs et joueuses se demandent quel est le prix du Pass d'extension de Pokémon Pokopia. Nous vous donnons la réponse, avec des informations complémentaires.

commentaire (0)