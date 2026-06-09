Pokémon Pokopia annonce son pass d'extension et une surprise sous-marine

Pokémon Pokopia a éclaboussé le Nintendo Direct du 9 juin 2026 en annonçant non pas une, mais deux surprises qui vont inciter les joueurs à poursuivre leur aventure enchantée.

Considéré par beaucoup comme le jeu cosy du printemps 2026, Pokémon Pokopia a fait souffler un vent de fraîcheur sur la franchise en optant pour l'exploration, la construction et la simulation de vie.

Si le titre propose déjà plusieurs environnements à rétablir, il a d'autres atouts dans sa poche. Profitant du Nintendo Direct du 9 juin, Métamorph a fait une belle révélation et invite les joueurs à explorer les fonds marins à ses côtés !

Une mise à jour aquatique gratuite prévue en août prochain

Avec l'été qui approche, une petite baignade est plus que bienvenue pour se rafraîchir. Grâce à sa toute nouvelle capacité Plongée, Métamorph est capable de respirer sous l'eau et d'explorer une toute nouvelle zone. Dans cet écosystème aquatique, il pourra s'amuser avec ses compagnons de type Eau déjà rencontrés comme Azumarill, Tiplouf ou Aquali.

Mais le fond de l'eau est comme la surface : vous pouvez donc l'aménager comme bon vous semble et créer une zone de vie pour tous les Pokémon vivant dans ces eaux turquoise. Que ce soit en plantant de l'herbe ou en imaginant de nouveaux bâtiments, créez un paradis sous-marin dans Pokémon Pokopia.

Toutes ces nouveautés seront proposées dans une mise à jour gratuite disponible courant août, sans date précise pour le moment.

Précommandez dès maintenant le pass d'extension de Pokémon Pocket pour profiter de ses trois améliorations

Si tous les joueurs de Pokémon Pokopia pourront plonger et explorer les eaux du titre, le pass d'extension payant a été annoncé dans la foulée. Il permettra aux joueurs concernés d'explorer une nouvelle ville sous-marine : Fonds-Bulleux. Dans celle-ci, Métamorph pourra obtenir de nouveaux meubles, essayer des tenues inédites et faire la rencontre de nouveaux Pokémon comme Otaquin, Écrapince ou Gobou.

Fonds-Bulleux sera la première nouveauté accessible aux détenteurs du pass d'extension de Pokémon Pokopia. Mais la bande-annonce révèle que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au titre à la fin de l'année et qu'une nouvelle ville sera accessible courant 2027. De quoi prolonger l'aventure Pokémon Pokopia, disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2.