Pokémon Pokopia vous propose de jouer à cache-cache avec Zorua

Un nouvel événement temporaire débutera prochainement dans Pokémon Pokopia. Préparez-vous à partir sur les traces d'un Pokémon plutôt populaire, mais attention car pour cela, vous devrez être le meilleur des camouflés.

Pour inciter les joueurs à revenir régulièrement sur leur île, Pokémon Pokopia propose de manière occasionnelle des événements à durée limitée. Ceux-ci permettent de rencontrer de nouveaux Pokémon, de relever des défis et parfois d'obtenir des objets exclusifs pour décorer votre maison.

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Par le passé, Pokémon Pokopia a ainsi accueilli de manière temporaire Granivol et ses évolutions, Ténéfix ou encore Jirachi. Mais le prochain nom vient d'être révélé : il s'agit de Zorua.

Devenez un expert du camouflage lors de cet événement temporaire de Pokémon Pokopia

Zorua est un Pokémon que Métamorph peut déjà rencontrer au cours de son aventure. En effet, il peut apparaître tout au long de la journée et sous toutes les conditions météo près du parterre de fleurs rafraichissantes.

Même s'il est un Pokémon commun dans le jeu, il sera mis à l'honneur dès le 19 juillet prochain. Roi du camouflage (notamment dans Pokémon GO où, comme Métamorph, il prend l'apparence d'autres Pokémon), Zorua vous invite à jouer à son jeu préféré pour une durée limitée.

Pendant cet événement, il vous suffira de vous rendre devant un centre Pokémon reconstruit pour discuter avec Zorua. Il vous parlera alors de son défi de « camoufilage », combinaison de camouflage et de filou. Une fois le mini-jeu lancé, vous devrez alors vous cacher ou utiliser la compétence Copie, qui permet de prendre la forme de n'importe quel objet. Le but sera d'obtenir le meilleur temps possible ou d'être le dernier à être trouvé.

Un mini-jeu jouable en solo ou à plusieurs

L'événement de Zorua sera jouable sur votre île personnelle en solo, mais est aussi jouable à plusieurs en vous rendant sur une Île-Nuage ou sur l'île d'un autre joueur. La personne qui terminera le défi le plus rapidement parmi toutes les personnes participantes obtiendra le record de temps du lieu sélectionné. Des récompenses spéciales seront offertes en fonction de votre performance, y compris un trophée !

Si vous souhaitez montrer à tous que vous êtes le roi du cache-cache, découvrez l'événement temporaire de Zorua du 19 au 27 juillet prochain dans Pokémon Pokopia, exclusivement sur Nintendo Switch 2.