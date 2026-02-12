Pokémon Pokopia : Une durée de vie évoquée, avec de nombreuses heures en perspective après les crédits

Pokémon Pokopia : le DLC Fonds-Bulleux vaut-il vraiment le coup ? Notre avis
Cinq mois après notre test, Pokémon Pokopia reçoit sa première extension payante et une grosse mise à jour gratuite. Voici notre ressenti après avoir plongé dedans.
En moyenne, il faut compter entre 20 et 40 heures de jeu pour en faire le tour, mais cela dépendra toujours de la façon dont les joueurs jouent.Toutefois, et étant donné que Pokémon Pokopia est un jeu de simulation bac à sable, atteindre les crédits de fin n'est pas « la principale motivation », selon son directeur.
Pokémon Pokopia director says the game will take 20-40 hours to beat on average, and there's more after the credits. https://t.co/C3nkqO7Svz pic.twitter.com/fYZr9QStgD— IGN (@IGN) February 12, 2026
Dans ce jeu, la principale motivation n'est généralement pas d'arriver aux crédits de fin. Le concept est de créer un monde avec des Pokémon et de vivre avec eux [...] Il y a encore beaucoup à découvrir après le générique. Tout dépend donc de ce que l'on entend par contenu, mais je pense que les joueurs seront encouragés et motivés à continuer à jouer.De ce fait, le contenu post-générique de fin de Pokémon Pokopia devrait occuper les joueurs et les joueuses pendant un long moment, si tel est leur souhait. Une nouvelle qui devrait ravir toutes celles et ceux qui attendent avec impatience le titre.
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