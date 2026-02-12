Pokémon Pokopia : Une durée de vie évoquée, avec de nombreuses heures en perspective après les crédits

Le directeur de Pokémon Pokopia s'est, récemment, confié à propos de la durée de vie du jeu de simulation, qui accrochera les joueurs même après les crédits.

Une durée de vie estimée pour Pokémon Pokopia

En moyenne, il faut compter entre 20 et 40 heures de jeu pour en faire le tour, mais cela dépendra toujours de la façon dont les joueurs jouent.

Pokémon Pokopia director says the game will take 20-40 hours to beat on average, and there's more after the credits. https://t.co/C3nkqO7Svz pic.twitter.com/fYZr9QStgD — IGN (@IGN) February 12, 2026

Bien plus d'heures après les crédits sur Pokémon Pokopia

Dans ce jeu, la principale motivation n'est généralement pas d'arriver aux crédits de fin. Le concept est de créer un monde avec des Pokémon et de vivre avec eux [...] Il y a encore beaucoup à découvrir après le générique. Tout dépend donc de ce que l'on entend par contenu, mais je pense que les joueurs seront encouragés et motivés à continuer à jouer.

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Au début du mois de mars 2026, les joueurs et les joueuses pourront découvrir, le nouveau jeu de simulation et bac à sable de Nintendo dans l'univers de Pokémon.C'est au cours d'une interview avec les journalistes d'IGN US que. Ainsi, le directeur a expliqué queToutefois, et étant donné queest un jeu de simulation bac à sable, atteindre les crédits de fin n'est pas « la principale motivation », selon son directeur.En effet, comme le précise Takuto Edagawa,. D'ailleurs,De ce fait, le contenu post-générique de fin dedevrait occuper les joueurs et les joueuses pendant un long moment, si tel est leur souhait. Une nouvelle qui devrait ravir toutes celles et ceux qui attendent avec impatience le titre.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive sur Nintendo Switch 2 le 5 mars 2026.