Pokémon Pokopia : Une durée de vie évoquée, avec de nombreuses heures en perspective après les crédits

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 février 2026 à 11h11
Le directeur de Pokémon Pokopia s'est, récemment, confié à propos de la durée de vie du jeu de simulation, qui accrochera les joueurs même après les crédits.
Pokémon Pokopia : Une durée de vie évoquée, avec de nombreuses heures en perspective après les crédits
Au début du mois de mars 2026, les joueurs et les joueuses pourront découvrir Pokémon Pokopia, le nouveau jeu de simulation et bac à sable de Nintendo dans l'univers de Pokémon. La communauté peut, ainsi, s'attendre à une durée de vie correcte pour Pokémon Pokopia, et bien plus d'heures de jeu en end-game.

Une durée de vie estimée pour Pokémon Pokopia

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C'est au cours d'une interview avec les journalistes d'IGN US que le directeur de Pokémon Pokopia, Takuto Edagawa, a dit quelques mots à propos de sa durée de vie. Ainsi, le directeur a expliqué que les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à 20-40 heures de jeu avant de voir l'écran des crédits défiler
En moyenne, il faut compter entre 20 et 40 heures de jeu pour en faire le tour, mais cela dépendra toujours de la façon dont les joueurs jouent.
Toutefois, et étant donné que Pokémon Pokopia est un jeu de simulation bac à sable, atteindre les crédits de fin n'est pas « la principale motivation », selon son directeur.


Bien plus d'heures après les crédits sur Pokémon Pokopia

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En effet, comme le précise Takuto Edagawa, Pokémon Pokopia a bien plus à offrir. D'ailleurs, la communauté pourrait passer de nombreuses heures supplémentaires sur ledit titre, après avoir visionné les crédits
Dans ce jeu, la principale motivation n'est généralement pas d'arriver aux crédits de fin. Le concept est de créer un monde avec des Pokémon et de vivre avec eux [...] Il y a encore beaucoup à découvrir après le générique. Tout dépend donc de ce que l'on entend par contenu, mais je pense que les joueurs seront encouragés et motivés à continuer à jouer.
De ce fait, le contenu post-générique de fin de Pokémon Pokopia devrait occuper les joueurs et les joueuses pendant un long moment, si tel est leur souhait. Une nouvelle qui devrait ravir toutes celles et ceux qui attendent avec impatience le titre.

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