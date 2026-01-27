Pokémon Pokopia : Plusieurs Pokémon très appréciés des joueurs confirmés via des teasers

À quelques semaines de son lancement, Pokémon Pokopia tient les dresseurs en haleine avec quelques discrètes révélations sur le contenu du jeu. Un nouveau teaser du site officiel confirme la présence de 7 nouveaux Pokémon.
Dans Pokémon Pokopia
, les joueurs qui se glissent dans la peau du Métamorph pourront rencontrer de nombreux Pokémon et sympathiser avec eux pour utiliser leurs capacités
.
Depuis la présentation officielle du jeu, plusieurs monstres ont déjà été confirmés comme Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Insécateur, Dracolosse ou Lokhlass. Mais de nouveaux habitants ont été observés et confirmés via plusieurs teasers en ligne.
Deux des Pokémon de Sacha confirmés dans Pokémon Pokopia
Repérés sur le site officiel japonais de Pokémon Pokopia
, les deux visuels promotionnels dépeignent deux ambiances très différentes. Dans la première, nous retrouvons Métamorph dans une chambre toute décorée de rose et entouré de Pokémon de cette couleur. Cette première image confirme que les joueurs pourront rencontrer Mélofée, Leveinard, Nymphali et Mime Jr
dans cette nouvelle aventure.
Mais la deuxième image est celle qui a le plus retenu l'attention des dresseurs. Celle-ci montre deux clichés provenant du titre et mettant en scène trois Pokémon particulièrement populaires : Pyroli, Lucario et Amphinobi
.
Plusieurs générations de Pokémon représentées afin de combler petits et grands dresseurs
Apercevoir Pyroli et Nymphali n'est pas une réelle surprise
car les plus observateurs avaient déjà repéré Aquali et Mentali dans l'un des premiers trailers du jeu. Les Évolitions figurant parmi les Pokémon préférés des joueurs, il est probable que toute la famille soit présente. Cependant, il faut patienter encore un peu avant de confirmer la présence de Noctali, de Phyllali et des autres.
Même si Pokémon Pokopia insiste davantage sur la présence des Pokémon de première génération, d'autres monstres parmi les 1025 que compte la franchise seront bien au rendez-vous
. Bien entendu, il est peu probable que tout le Pokédex soit représenté. Mais il y a de fortes chances que votre créature préférée soit de la fête. D'ailleurs, quel est le Pokémon que vous voudriez voir apparaître dans Pokémon Pokopia ? Dites-le nous dans les commentaires.
Rappelons que le titre sera disponible dès le 5 mars 2026
, exclusivement sur Nintendo Switch 2.
commentaire (0)