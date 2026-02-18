Pokémon Pokopia sort-il sur Nintendo Switch 1 ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 février 2026 à 12h06
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Pokémon Pokopia se rendra disponible sur la Nintendo Switch 1.
Pokémon Pokopia sort-il sur Nintendo Switch 1 ?
Devant débarquer au début du mois de mars 2026, Pokémon Pokopia est très attendu par les joueurs et les joueuses, fans de la franchise ou appréciant tout simplement le genre. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent une question au sujet des plateformes concernées et se demandent, ainsi, si Pokémon Pokopia sort sur Nintendo Switch 1. Une question qui tient sa réponse dans ce qui suit.

Pokémon Pokopia sort-il sur Nintendo Switch 1 ? 

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté risque d'être déçue, étant donné que la réponse est, malheureusement, négative : Pokémon Pokopia ne sort pas sur la première console hybride de Nintendo, la Switch 1.

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Pokémon Pokopia débarque seulement sur la Nintendo Switch 2, qui est disponible sur le marché depuis le mois de juin 2025. D'ailleurs, dans les différents communiqués et trailers partagés ces derniers temps, Nintendo a, en effet, spécifié que Pokémon Pokopia allait seulement se rendre disponible sur la Switch 2, et non la Switch 1. Cela est, d'ailleurs, précisé sur la page Nintendo eShop du titre, où nous pouvons lire les mots suivants : 
Pokémon Pokopia fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch 2.

Incarnez un Métamorph et façonnez un monde vierge pour créer un lieu merveilleux pour toutes sortes de Pokémon. Il y a tant à faire, comme collecter des Baies, des pierres et du bois, construire des meubles, faire pousser des légumes dans les champs que vous avez labourés, créer des habitats pour les Pokémon que vous rencontrez, et bien plus encore.
Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se lancer dans cette nouvelle aventure Pokémon, à savoir Pokémon Pokopia, doivent impérativement utiliser la plateforme de jeu mentionnée ci-dessus et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente/première version de la Nintendo Switch. Si vous désirez en savoir plus à propos de Pokémon Pokopia, sachez que nous vous proposons un récapitulatif de toutes les informations importantes à son sujet dans un article dédié.

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Pour conclure, rappelons que Pokémon Pokopia arrive le 5 mars 2026 sur Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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