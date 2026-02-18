De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Pokémon Pokopia se rendra disponible sur la Nintendo Switch 1.

Pokémon Pokopia sort-il sur Nintendo Switch 1 ?

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Pokémon Pokopia fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch 2.



Incarnez un Métamorph et façonnez un monde vierge pour créer un lieu merveilleux pour toutes sortes de Pokémon. Il y a tant à faire, comme collecter des Baies, des pierres et du bois, construire des meubles, faire pousser des légumes dans les champs que vous avez labourés, créer des habitats pour les Pokémon que vous rencontrez, et bien plus encore.

Devant débarquer au début du mois de mars 2026,est très attendu par les joueurs et les joueuses, fans de la franchise ou appréciant tout simplement le genre. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent une question au sujet des plateformes concernées et se demandent, ainsi,. Une question qui tient sa réponse dans ce qui suit.Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté risque d'être déçue, étant donné que la réponse est, malheureusement, négative :De ce fait, et comme vous l'aurez compris,débarque seulement sur la Nintendo Switch 2, qui est disponible sur le marché depuis le mois de juin 2025. D'ailleurs, dans les différents communiqués et trailers partagés ces derniers temps, Nintendo a, en effet, spécifié queallait seulement se rendre disponible sur la Switch 2, et non la Switch 1. Cela est, d'ailleurs, précisé sur la page Nintendo eShop du titre, où nous pouvons lire les mots suivants :Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se lancer dans cette nouvelle aventure Pokémon, à savoir, doivent impérativement utiliser la plateforme de jeu mentionnée ci-dessus et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente/première version de la Nintendo Switch. Si vous désirez en savoir plus à propos de, sachez que nous vous proposons un récapitulatif de toutes les informations importantes à son sujet dans un article dédié.Pour conclure, rappelons quearrive le 5 mars 2026 sur Nintendo Switch 2.