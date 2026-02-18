Pokémon Pokopia sort-il sur Nintendo Switch 1 ? 

Pokémon Pokopia : le DLC Fonds-Bulleux vaut-il vraiment le coup ? Notre avis
Cinq mois après notre test, Pokémon Pokopia reçoit sa première extension payante et une grosse mise à jour gratuite. Voici notre ressenti après avoir plongé dedans.
Pokémon Pokopia fera son arrivée en 2026 sur Nintendo Switch 2.Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se lancer dans cette nouvelle aventure Pokémon, à savoir Pokémon Pokopia, doivent impérativement utiliser la plateforme de jeu mentionnée ci-dessus et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente/première version de la Nintendo Switch. Si vous désirez en savoir plus à propos de Pokémon Pokopia, sachez que nous vous proposons un récapitulatif de toutes les informations importantes à son sujet dans un article dédié.
Incarnez un Métamorph et façonnez un monde vierge pour créer un lieu merveilleux pour toutes sortes de Pokémon. Il y a tant à faire, comme collecter des Baies, des pierres et du bois, construire des meubles, faire pousser des légumes dans les champs que vous avez labourés, créer des habitats pour les Pokémon que vous rencontrez, et bien plus encore.
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