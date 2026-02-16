Pokémon Pokopia : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 février 2026 à 10h00
Retrouvez toutes les informations importantes à savoir au sujet de Pokémon Pokopia, le jeu de simulation de Nintendo.
Pokémon Pokopia : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement
Afin de vous aider à vous préparer au mieux à la sortie du prochain jeu de simulation de Nintendo, découvrez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir à propos de Pokémon Pokopia, ci-dessous, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay, son prix ou encore les plateformes concernées.

Date de sortie de Pokémon Pokopia

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C'est au cours du premier trimestre de cette année que les joueurs et les joueuses pourront se plonger dans ledit jeu de simulation de Nintendo, étant donné que Pokémon Pokopia sort le 5 mars 2026.

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Pokémon Pokopia ? 

Tout le monde ne pourra pas découvrir le titre, malheureusement. En effet, Pokémon Pokopia doit sortir, à la date indiquée ci-dessus, sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, la Nintendo Switch première du nom n'est pas concernée : Pokémon Pokopia est une exclusivité Switch 2.

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À quel prix Pokémon Pokopia est-il vendu ?

Comme à l'accoutumée, les prix varient en fonction du revendeur choisi (Fnac, Micromania, etc.). Cependant, il faudra compter entre 60 et 80 euros pour se procurer Pokémon Pokopia, selon sa version physique (boîte - carte clé de jeu). En revanche, le titre est vendu à 69,99 € sur le Nintendo eShop selon un format numérique.

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Pokémon Pokopia est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Dans la vidéo offrant un aperçu approfondi de Pokémon Pokopia, qui est à retrouver sur la chaîne YouTube Nintendo France, il est bien précisé que le titre possède une dimension multijoueur. Ainsi, il est possible de jouer à Pokémon Pokopia jusqu'à 4 joueurs. D'ailleurs, Nintendo a précisé que la fonctionnalité GameShare est au programme. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.

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Quel est le gameplay de Pokémon Pokopia ? 

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Sur Pokémon Pokopia, qui est donc considéré comme un jeu de simulation, les joueurs et les joueuses sont aux commandes d'un Metamorph, qui a pris apparence humaine et qui découvre un monde en décrépitude grâce au Professeur Bouldeneu. Ces premiers doivent, donc, redonner au lieu « son animation d'antan ». Il est, dès lors, bien question de reconstruire le monde et de le repeupler de Pokémon, qui ont disparu.

Pour cela, la communauté a la possibilité de bâtir des structures et habitats, qui conviendront ou non aux différents types de Pokémon. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses peuvent apprendre les capacités spécifiques des Pokémon, comme Pistolet à O de Carapuce pour arroser les cultures et diverses plantes. Certaines créatures disposent, par ailleurs, d'aptitudes spéciales : comme la transformation en Lokhlass, qui permet de rejoindre des îles voisines par les flots.

Bien évidemment, Pokémon Pokopia invitera la communauté à fabriquer des objets et des meubles, et ce, à partir de ressources et via un établi. Plusieurs structures permettent, d'ailleurs, d'améliorer le confort des Pokémon. En outre, il faudra faire attention aux requêtes de ces derniers, qui peuvent prendre diverses formes. Nintendo a, qui plus est, précisé qu'un mode Photo est disponible sur Pokémon Pokopia, pour les amateurs de photographie virtuelle.

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Rendez-vous donc le 5 mars 2026 pour découvrir Pokémon Pokopia, qui arrive, à cette date, sur Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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