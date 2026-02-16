Pokémon Pokopia : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations importantes à savoir au sujet de Pokémon Pokopia, le jeu de simulation de Nintendo.

Date de sortie de Pokémon Pokopia

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Pokémon Pokopia ?

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À quel prix Pokémon Pokopia est-il vendu ?

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Pokémon Pokopia est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Quel est le gameplay de Pokémon Pokopia ?

Afin de vous aider à vous préparer au mieux à la sortie du prochain jeu de simulation de Nintendo, découvrez, ci-dessous, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay, son prix ou encore les plateformes concernées.C'est au cours du premier trimestre de cette année que les joueurs et les joueuses pourront se plonger dans ledit jeu de simulation de Nintendo, étant donné queTout le monde ne pourra pas découvrir le titre, malheureusement. En effet,. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, la Nintendo Switch première du nom n'est pas concernée :est une exclusivité Switch 2.Comme à l'accoutumée, les prix varient en fonction du revendeur choisi (Fnac, Micromania, etc.). Cependant, il faudra compter entre 60 et 80 euros pour se procurer, selon sa version physique (boîte - carte clé de jeu). En revanche, le titre est vendu à 69,99 € sur le Nintendo eShop selon un format numérique.Dans la vidéo offrant un aperçu approfondi de, qui est à retrouver sur la chaîne YouTube Nintendo France, il est bien précisé que. Ainsi,. D'ailleurs, Nintendo a précisé que la fonctionnalité GameShare est au programme. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.Sur, qui est donc considéré comme un jeu de simulation,grâce au Professeur Bouldeneu. Ces premiers doivent, donc, redonner au lieu « son animation d'antan »., qui ont disparu.Pour cela,. D'ailleurs,, comme Pistolet à O de Carapuce pour arroser les cultures et diverses plantes. Certaines créatures disposent, par ailleurs, d'aptitudes spéciales : comme la transformation en Lokhlass, qui permet de rejoindre des îles voisines par les flots.Bien évidemment,, et ce, à partir de ressources et via un établi. Plusieurs structures permettent, d'ailleurs, d'améliorer le confort des Pokémon. En outre, il faudra faire attention aux requêtes de ces derniers, qui peuvent prendre diverses formes. Nintendo a, qui plus est, précisé qu'un mode Photo est disponible sur, pour les amateurs de photographie virtuelle.Rendez-vous donc le 5 mars 2026 pour découvrir, qui arrive, à cette date, sur Nintendo Switch 2.