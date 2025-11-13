Pokémon Pokopia s'offre une longue bande-annonce avec plein de détails

The Pokémon Company a, récemment, dévoilé de nombreuses informations concernant son jeu de simulation de vie, Pokémon Pokopia.
Annoncé pour la toute première fois lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, Pokémon Pokopia
est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui apprécient les simulations de vie. Depuis sa toute première révélation, Pokémon Pokopia
, qui possède désormais sa date de sortie, ne cesse de se dévoiler. D'ailleurs, il y a peu de temps, de nouveaux détails concernant Pokémon Pokopia ont été révélés
.
Pokémon Pokopia présente son histoire et son monde
En effet, Nintendo et The Pokémon Company ont, récemment, partagé une nouvelle bande-annonce, d'une durée dépassant 10 minutes, présentant davantage Pokémon Pokopia
, qui comporte un mode multijoueur (jusqu'à 4). C'est l'occasion pour l'équipe en charge de rappeler le concept de ce nouveau jeu de simulation, plongé dans l'univers Pokémon : les joueurs et les joueuses contrôlent un Métamorph, ayant pris l'apparence d'un humain et pouvant être personnalisé.
Apportant un peu de lore, cette nouvelle vidéo nous montre le Professeur Bouldeneu, qui s'est retrouvé seul dans ce monde désolé. L'objectif étant alors pour Métamorph, et par extension le joueur, de reconstruire ce lieu
, et ce, en bâtissant diverses structures utilitaires et convenant aux Pokémon.
Le gameplay de Pokémon Pokopia détaillé
D'ailleurs, c'est grâce aux autres Pokémon que Métamorph pourra débloquer de nouvelles capacités
. Par exemple, la communauté pourra obtenir la capacité Pistolet à O, permettant d'arroser des plantes et cultures, mais aussi voyager dans les airs en se transformant en Dracolosse.
Bien évidemment, Pokémon Pokopia nous laissera également fabriquer certains items et structures, en échange de ressources, et ce, grâce à l'établi
. Ces objets pourront notamment améliorer le confort des Pokémon et aménager l'environnement. Les Pokémon, qui sont à même de vous aider dans votre monde, auront également diverses requêtes, qui nécessiteront d'effectuer certaines actions.
Rappelons, en guise de conclusion, que Pokémon Pokopia
arrive le 6 mars 2026 sur Nintendo Switch 2.
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