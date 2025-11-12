Pokémon Pokopia a une date de sortie, mais elle s'accompagne d'une mauvaise surprise

Une sortie physique prévue, mais via une carte clé de jeu

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La première est que Pokémon Pokopia sera. Il faudra donc impérativement posséder la dernière console de Nintendo pour pouvoir profiter de la simulation de vie à la sauce Pokémon. Mais la deuxième raison est celle qui fait le plus débat. Le titre aura bien droit à une sortie physique, maisAnnoncées lors de la présentation de la Nintendo Switch 2, les cartes clé de jeu ne contiennent pas le jeu complet, mais seulement un code permettant le téléchargement du titre. Pokémon Pokopia sera donc le premier jeu publié par Nintendo à être proposé de cette manière.Est-ce que ce détail va vous dissuader d'acheter le titre en version physique ? Prévoyez-vous d'acheter Pokémon Pokopia le jour de sa sortie ? Partagez-nous votre avis dans les commentaires.