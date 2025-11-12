Pokémon Pokopia a une date de sortie, mais elle s'accompagne d'une mauvaise surprise

The Pokémon Company a surpris les joueurs en dévoilant de manière inattendue la date de lancement de Pokémon Pokopia, sa simulation de vie. Cependant, la nouvelle risque de diviser certains joueurs pour une raison.
Dévoilé pour la première fois le 12 septembre 2025, Pokémon Pokopia
a surpris les fidèles de la franchise avant de les envouter avec une nouvelle expérience. Très proche d'une simulation de vie dans son gameplay, ce titre vous propose de vivre dans un coin de paradis en utilisant les capacités des Pokémon pour récolter des ressources ou construire des objets.
Le genre étant particulièrement populaire, de nombreux adeptes de titres cosy se demandaient quand ils pourraient découvrir le monde de Pokémon Pokopia. En temps normal, la révélation de la date de sortie est faite lors d'un Nintendo Direct ou d'un Pokémon Presents. Mais The Pokémon Company a joué la carte de la surprise en annonçant la grande nouvelle le 11 novembre 2025.
Pokémon Pokopia arrivera sur nos consoles juste à temps pour le printemps 2026
Pokémon Pokopia sera disponible dès le 5 mars 2026.
Les amateurs de simulation de vie et de petits monstres pourront donc découvrir le titre au printemps, ce qui pourrait bien rappeler à certains des souvenirs de 2020 liés à la construction de leur île dans Animal Crossing New Horizons.
En complément de la nouvelle, une nouvelle bande-annonce présentant quelques-unes des caractéristiques du titre sera publiée sur la chaîne YouTube de Nintendo le 12 novembre à 15 heures
. Cependant, la nouvelle a déjà une saveur douce-amère pour certains joueurs à cause de deux raisons.
Une sortie physique prévue, mais via une carte clé de jeu
La première est que Pokémon Pokopia sera une exclusivité de la Nintendo Switch 2
. Il faudra donc impérativement posséder la dernière console de Nintendo pour pouvoir profiter de la simulation de vie à la sauce Pokémon. Mais la deuxième raison est celle qui fait le plus débat. Le titre aura bien droit à une sortie physique, mais sera disponible sur une carte clé de jeu
.
Annoncées lors de la présentation de la Nintendo Switch 2, les cartes clé de jeu ne contiennent pas le jeu complet, mais seulement un code permettant le téléchargement du titre. Pokémon Pokopia sera donc le premier jeu publié par Nintendo à être proposé de cette manière.
Est-ce que ce détail va vous dissuader d'acheter le titre en version physique ? Prévoyez-vous d'acheter Pokémon Pokopia le jour de sa sortie ? Partagez-nous votre avis dans les commentaires.
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