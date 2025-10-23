Pokémon Pokopia reprendrait cette caractéristique vue dans les jeux Animal Crossing

Depuis sa présentation officielle, Pokémon Pokopia est régulièrement comparé à Animal Crossing. D'ailleurs, une révélation fate sur X/Twitter suggère que la simulation de vie de Pokémon partagera un élément majeur avec son aîné.
Comptant parmi les surprises du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, Pokémon Pokopia
réunit les petits monstres et la simulation de vie. Rapidement, le jeu mettant en scène un Métamorph pouvant prendre forme humaine a été comparé avec une autre franchise culte de Nintendo : Animal Crossing
.
En effet, le jeu semble partager plusieurs points communs comme la possibilité de personnaliser l'environnement, de cultiver son potager ou de fabriquer des objets pour personnaliser son foyer
. Mais le nouveau spin-off de Pokémon souhaite aller encore plus loin en reprenant une mécanique clé dans de nombreuses simulations de vie.
L'heure et le calendrier de Pokémon Pokopia calqués sur ceux du monde réel
Si vous avez déjà joué à un jeu Animal Crossing, vous savez que l'heure affichée en jeu est identique à celle renseignée sur la console.
Généralement, quand un joueur lance une partie et qu'il est 14h30 en jeu, il est également 14h30 dans le monde réel. La synchronisation concerne également le calendrier, ce qui permet aux personnages des jeux de célébrer le Nouvel An, Pâques ou encore Noël en même temps que les joueurs.
Or, l'utilisateur 'Necro' Felipe aurait révélé sur X/Twitter que Pokémon Pokopia reprendrait ce système de synchronisation en jeu.
Cependant, la publication en question n'est plus visible à l'heure où ces lignes sont rédigées. De fait, ce leak ne doit pas être considéré comme une information officielle pour le moment.
Mais ce choix ne serait pas étonnant car Pokémon Pokopia avait déjà révélé un détail qui fonctionne avec cette caractéristique.
Un cycle jour/nuit déjà annoncé
Dans la bande-annonce de présentation de Pokémon Pokopia, il est possible de voir quelques séquences de jeu de nuit. Pour permettre cette rotation, l'heure est un élément indispensable. De fait, en calquant l'heure en jeu sur l'heure de la console, il sera plus facilement possible de profiter d'un cycle jour/nuit
dans la simulation de vie de Pokémon. Quant au calendrier, il permettrait de mettre en place le système de saisons, également annoncé en jeu.
Mis pour savoir si cette fonctionnalité est bien prévue, il faut guetter de nouvelles annonces officielles de The Pokémon Company.
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