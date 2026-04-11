Pokémon Pokopia célébré en plein cœur de Paris avec un jardin gratuit à visiter

Vous cherchez une sortie originale alliant nature et pop culture pour combler petits et grands dresseurs ? Alors ne manquez pas cet événement printanier dédié à Pokémon Pokopia lors de votre passage à Paris.
Dans Pokémon Pokopia
, l'aménagement et la nature jouent un rôle primordial. En effet, c'est en arrosant les herbes et en plantant des fleurs que Métamorph attire de nouveaux Pokémon sur l'île abandonnée. Pour promouvoir le titre, mais aussi pour offrir une bulle de verdure aux promeneurs parisiens, un espace dédié vient d'ouvrir ses portes à Paris, aux Ateliers Gaîté.
Entre les fleurs, un Pikâpale et un Ronflex moussu
Situé à deux pas de la gare Montparnasse, ce jardin thématique propose de découvrir des murs végétalisés, des carrés verdoyants et des terrariums dans lesquels des fleurs ont été plantées par plusieurs influenceurs
. Ces derniers ont aussi glissé de petits panneaux personnalisés à retrouver entre les feuilles. Au milieu de ce petit poumon vert, enfants et adultes peuvent observer des silhouettes à l'effigie des personnages vedettes de Pokémon Pokopia
.
Dans un terrarium ou cachés entre les feuilles, Pikapâle, Maître Queulorior, le professeur Bouldeneu, le Ronflex moussu et Métamorph attendront les visiteurs et se transformeront en photospots parfaits pour un souvenir fleuri. Mais ce jardin sur le thème de Pokémon Pokopia n'est pas le seul espace thématique proposé par cet événement.
Pokémon Pokopia et Pokémon GO à l'honneur pendant toute la belle saison
Une fois le tour du jardin fait, les visiteurs peuvent se rendre à l'intérieur des Ateliers Gaîté où un corner d'accueil dédié les attend
. Là-bas, ils pourront découvrir d'autres surprises, mais aussi prolonger l'expérience sur leurs mobiles en ouvrant l'application Pokémon GO
. Pour l'occasion, des Pokéstops spéciaux et de nouvelles arènes ont été installés à proximité
. Avec l'aide d'autres joueurs, relevez les défis proposés lors de votre passage ou affrontez d'autres dresseurs.
Installé en plein cœur de la capitale (au 21 Rue du Commandant René Mouchotte dans le 14e arrondissement), le jardin Pokémon Pokopia s'est aussi invité dans d'autres grandes villes européennes comme Londres ou Berlin. Alors où que vous soyez pendant les ponts de mai ou les vacances estivales, n'hésitez pas à rendre visite aux résidents de Pokopia. L'événement est accessible gratuitement jusqu'au 2 octobre 2026
.
commentaire (0)