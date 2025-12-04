Pokémon Pokopia proposerait une aventure post-apocalyptique ?

Depuis la présentation de Pokémon Pokopia, les internautes imaginent de nombreuses théories quant à l'histoire de cet opus. Or, une fuite suggère qu'une région emblématique a été ravagée par une catastrophe.
Avec ses graphismes colorés, son Métamorph souriant et ses Pokémon prêts à vous aider pour construire un coin de paradis, Pokémon Pokopia
semble proposer une aventure paisible et joyeuse. Mais cette ambiance bienveillante cacherait en réalité un triste secret et même une version post-apocalyptique du lieu qui a bercé l'enfance de nombreux admirateurs de la saga. C'est en tout cas ce que suggère une fuite partagée par Centro Leaks.
Une aventure se déroulant dans une version post-apocalyptique et partiellement détruite de Kanto
Depuis plusieurs semaines, une théorie imaginée par un admirateur de la franchise suggère que Pokémon Pokopia aurait comme décor principal la région de Kanto
visitée dans les premiers jeux Pokémon. Cependant, les villes explorées il y a des années par certains d'entre nous auraient changé suite à une catastrophe ou à un événement tragique. Cela expliquerait notamment pourquoi un Ronflex est figé dans de la mousse.
Or, le 3 décembre 2025, Centro Leaks a partagé sur son compte X/Twitter ce qui semble être la carte du monde de Pokémon Pokopia.
En l'analysant en détail, des noms familiers reviennent
comme Fuschia (le nom anglais de Parmanie), Pewter (version anglaise de la ville d'Argenta) ou encore la forêt de Jade, zone peuplée d'insectes en tous genres. Cependant, chaque lieu possède une description loin du cadre idyllique des jeux de notre enfance.
Un DLC prévu pour Pokémon Pokopia avec d'autres villes aux destins funestes ?
La carte en question indique que la forêt près de Jadielle est réduite en cendres, qu'Argenta serait devenue une mine abandonnée et ensevelie sous les gravas ou que le port de Carmin-sur-Mer ne connaît plus qu'une pluie battante.
Ces indications pourraient donc confirmer la théorie d'un Kanto ravagé par un événement tragique. Cependant, il ne s'agit là que de spéculations et non d'informations officielles partagées par The Pokémon Company.
Cette fuite suggère également que toutes les villes de la région de Kanto ne seraient pas accessibles au lancement de Pokémon Pokopia. Un DLC pourrait arriver par la suite, permettant d'accéder à d'autres zones clés
comme une version inondée d'Azuria, la ville de Céladopole transformée par l'apparition d'un cratère géant et même la légendaire Ligue Indigo.
Mais pour savoir si cette théorie est vraie, il va falloir être patient. Rappelons que Pokémon Pokopia sera disponible dès le 5 mars 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2.
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