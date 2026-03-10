Pokémon Pokopia : Gagnez du temps et rendez votre île verdoyante avec cette astuce

Pour redonner à leur île leur beauté verdoyante, certains joueurs de Pokémon Pokopia passent de longues minutes à arroser chaque parcelle de terre aride. Mais il existe un moyen plus simple pour cela grâce à un peu de pluie.

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Vous avez le pouvoir de changer la météo !

Nobody ask me if Pokopia has a story, I've been watering grass for 4 hours before I let myself progress pic.twitter.com/WP6EKIql85 — RazorMiddle | Alec (@RazorMiddleYT) March 7, 2026

Comment créer l'habitat Danse de la Pluie dans Pokémon Pokopia ?

Deux Morpheo-Météo

Une assiette en bois

Une baie posée sur l'assiette

est un véritable carton depuis son lancement. Avec son univers tout doux et son gameplay mêlant Minecraft à Animal Crossing, les joueurs transformés en Métamorph s'amusent à décorer leur île sans voir les heures défiler. D'autant queDès les premières minutes de jeu, Métamorph apprend à cracher de l'eau, ce qui lui permet de ramener de la verdure et des buissons sur l'île. Afin de donner à leur terrain de jeu une apparence proche de celle d'Animal Crossing, certains arrosent donc chaque centimètre carré asséché pour démarrer l'aménagement global. Pourtant,ATTENTION : les lignes qui suivent contiennent un petit spoiler qui permet de débloquer l'utilisation de la pluie dans Pokémon Pokopia. Si vous préférez découvrir ce secret par vous-même, nous vous conseillons de stopper la lecture dès maintenant. Pour les autres, voici comment changer la météo sur votre coin de paradis.Si vous cumulez déjà plusieurs heures de jeu dans Pokémon Pokopia, vous avez dû vous rendre compte qu'. L'île est toujours baignée de soleil, ce qui rend la découverte et l'exploration plus agréables. Cependant, l'arrivée de certains Pokémon et la création d'habitats spécifiques permettent deCela inclut la possibilité de faire tomber la pluie.. Vous n'avez donc pas besoin d'arroser les buissons pour faire pousser les fleurs ou pour redonner son éclat à une zone aride. Mais pour la débloquer, vous devez créerPour créer l'habitat Danse de la Pluie dans Pokémon Pokopia, vous devrez réunir dans un même lieu :Une fois ces éléments réunis, vous devrez simplementL'option la plus simple reste de discuter avec Carapuce car c'est l'un des premiers Pokémon de type Eau avec qui vous sympathisez dans le jeu. Dès qu'il sera dans la zone Danse de la Pluie, il pourra changer la météo.Notez qu'une alternative existe pour faire tomber la pluie dans Pokémon Pokopia avec l'aide d'un Pokémon. En effet,Toutefois, vous devez atteindre un score d'humidité de 100 points afin que le Pokémon puisse utiliser son talent. Pour cela, la seule solution possible est d'installer une fontaine ou de créer des cours d'eau à Terresec en utilisant la capacité Éclate-Roc.