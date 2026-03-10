Pokémon Pokopia : Combien de régions sont disponibles ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 mars 2026 à 12h21
Certains joueurs et joueuses s'interrogent à propos du nombre de régions accessibles sur Pokémon Pokopia.
Pokémon Pokopia : Combien de régions sont disponibles ?
Disponible depuis le 5 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, Pokémon Pokopia, qui est considéré comme un jeu de simulation et cosy, est un véritable succès et est très plébiscité par la communauté. Alors que les joueurs et les joueuses découvrent leur aventure en tant que Métamorph, certains d'entre eux se demandent combien de régions sont disponibles sur Pokémon Pokopia. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

Combien de régions sont disponibles sur Pokémon Pokopia ? 

pokemon-pokopia-professeur-bouldeneu
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que Pokémon Pokopia propose cinq régions/zones, au total. Pour être plus précis, quatre d'entre elles sont liées à la quête principale, tandis qu'une autre, soit Bourg Palette, est plutôt considérée comme une zone bac-à-sable où vous pouvez laisser libre cours à votre créativité.
  • Nombre de régions sur Pokémon Pokopia → 5.
    • Terrasec/Whitered Wasteland
    • Grisemer/Bleack Beach
    • Collinangle/Rocky Ridges
    • Flotîles-Millefeux/Sparking Skylands
    • Bourg Palette/Palette Town
Évidemment, chaque région de Pokémon Pokopia dispose d'un environnement particulier, mais est également peuplée de différents Pokémon, qui pourraient vous être grandement utiles pour la suite. Comme vous l'aurez compris, pour terminer l'aventure principale de Pokémon Pokopia, vous devrez nécessairement explorer les différentes régions proposées. Or, rassurez-vous, vous y accéderez tout naturellement en progressant sur le jeu et en réalisant les divers objectifs donnés.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Étant donné que Pokémon Pokopia est un jeu de simulation de vie et un titre cosy, il se peut que vous vous interrogiez sur ses mécaniques, et que vous vous demandiez, plus précisément, si les Pokémon peuvent évoluer. Sachez que nous vous apportons des informations ainsi que la réponse dans un article dédié.

À lire également

Pokémon Pokopia : Est-il possible de faire évoluer les Pokémon ?

Pokémon Pokopia : Est-il possible de faire évoluer les Pokémon ?

Rappelons, en guise de conclusion, que Pokémon Pokopia, qui possède une dimension multijoueur et qui embarque la fonctionnalité GameShare, est à retrouver en exclusivité sur la dernière-née de Nintendo, soit la Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Pokémon Pokopia présente le deuxième DLC de son pass d'extension en vidéo
Pokémon Pokopia 09 septembre 2026

Pokémon Pokopia présente le deuxième DLC de son pass d'extension en vidéo

Après un détour par Fonds-Bulleux, Pokémon Pokopia compte bien changer votre ville en défilé de mode avec le contenu de la deuxième partie de son pass d'extension. Préparez-vous également à vous faire de nouveaux amis !
Pokémon s'offre la meilleure année financière de son histoire notamment grâce à Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia 09 septembre 2026

Pokémon s'offre la meilleure année financière de son histoire notamment grâce à Pokémon Pokopia

Pour son 30e anniversaire, la franchise la plus lucrative au monde a droit à un cadeau digne de ce cap historique. En effet, un rapport révèle qu'en 2026, Pokémon a enregistré son plus gros chiffres d'affaires annuel net et l'année n'est pas terminée.
Pokémon Pokopia : le DLC Fonds-Bulleux vaut-il vraiment le coup ? Notre avis
Pokémon Pokopia 20 août 2026

Pokémon Pokopia : le DLC Fonds-Bulleux vaut-il vraiment le coup ? Notre avis

Cinq mois après notre test, Pokémon Pokopia reçoit sa première extension payante et une grosse mise à jour gratuite. Voici notre ressenti après avoir plongé dedans.

commentaire (0)