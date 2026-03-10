Pokémon Pokopia : Combien de régions sont disponibles ?

Certains joueurs et joueuses s'interrogent à propos du nombre de régions accessibles sur Pokémon Pokopia.
Disponible depuis le 5 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, Pokémon Pokopia
, qui est considéré comme un jeu de simulation et cosy, est un véritable succès et est très plébiscité par la communauté. Alors que les joueurs et les joueuses découvrent leur aventure en tant que Métamorph, certains d'entre eux se demandent combien de régions sont disponibles sur Pokémon Pokopia
. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.
Combien de régions sont disponibles sur Pokémon Pokopia ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que Pokémon Pokopia propose cinq régions/zones, au total
. Pour être plus précis, quatre d'entre elles sont liées à la quête principale, tandis qu'une autre, soit Bourg Palette, est plutôt considérée comme une zone bac-à-sable où vous pouvez laisser libre cours à votre créativité.
- Nombre de régions sur Pokémon Pokopia → 5.
- Terrasec/Whitered Wasteland
- Grisemer/Bleack Beach
- Collinangle/Rocky Ridges
- Flotîles-Millefeux/Sparking Skylands
- Bourg Palette/Palette Town
Évidemment, chaque région de Pokémon Pokopia
dispose d'un environnement particulier, mais est également peuplée de différents Pokémon, qui pourraient vous être grandement utiles pour la suite. Comme vous l'aurez compris, pour terminer l'aventure principale de Pokémon Pokopia
, vous devrez nécessairement explorer les différentes régions proposées. Or, rassurez-vous, vous y accéderez tout naturellement en progressant sur le jeu et en réalisant les divers objectifs donnés.
Étant donné que Pokémon Pokopia
est un jeu de simulation de vie et un titre cosy, il se peut que vous vous interrogiez sur ses mécaniques, et que vous vous demandiez, plus précisément, si les Pokémon peuvent évoluer. Sachez que nous vous apportons des informations ainsi que la réponse dans un article dédié.
Rappelons, en guise de conclusion, que Pokémon Pokopia
, qui possède une dimension multijoueur et qui embarque la fonctionnalité GameShare, est à retrouver en exclusivité sur la dernière-née de Nintendo, soit la Switch 2.
commentaire (0)