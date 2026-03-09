Pokémon Pokopia : Est-il possible de faire évoluer les Pokémon ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 mars 2026 à 17h57
Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est possible de faire évoluer les Pokémon sur Pokemon Pokopia. Nous vous donnons la réponse à cette question.
Pokémon Pokopia : Est-il possible de faire évoluer les Pokémon ?
Sorti au début du mois de mars 2026, Pokémon Pokopia est une toute nouvelle expérience plongée dans l'univers Pokémon, étant donné que le titre est considéré comme un jeu de simulation et cosy. De ce fait, et comme vous vous en doutez, de nombreux Pokémon sont présents dans Pokémon Pokopia. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent s'il est possible de faire évoluer les Pokémon sur Pokémon Pokopia. Une question qui trouve sa réponse ci-dessous.

Peut-on faire évoluer les Pokémon sur Pokémon Pokopia ? 

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera probablement déçue d'apprendre que la réponse est négative : il n'est pas possible de faire évoluer les Pokémon sur Pokémon Pokopia. Ainsi, ledit jeu de simulation propose une expérience avec des mécaniques quelque peu différentes par rapport aux opus majeurs de la franchise. Or, il y a un point à souligner à ce sujet.

Toutefois, sachez que Pokémon Pokopia propose les différentes évolutions des Pokémon. Comprenez par là que vous n'avez pas besoin de faire évoluer les Pokémon, mais que vous pouvez rencontrer toutes les versions/évolutions d'un même Pokémon. Par exemple, au cours de votre aventure, vous pourrez trouver un Carapuce, un Carabaffe ou encore un Tortank. Évidemment, il est plus ou moins difficile de les trouver et/ou de les faire apparaître. Cela exige d'effectuer des actions précises dans certains cas, ou bien de se rendre à un endroit spécifique, dans d'autres.

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D'ailleurs, il se peut que vous vous interrogiez également à propos de la présence ou non de Pokémon Shiny sur Pokémon Pokopia. Si tel est le cas, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Pokémon Pokopia, qui est sorti le 5 mars 2026 et qui dispose d'une dimension multijoueur, est à retrouver en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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