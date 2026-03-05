Pokémon Pokopia possède-t-il des Pokémon Shiny ?

Certains joueurs et joueuses s'interrogent au sujet de la présence ou non de Pokémon Shiny sur Pokémon Pokopia. Nous vous apportons la réponse.
Disponible depuis le début du mois de mars 2026 sur Nintendo Switch 2, Pokémon Pokopia
est un jeu de simulation et cosy, plongé dans l'univers Pokémon. Ainsi, tout au long de l'aventure, les joueurs et les joueuses rencontrent divers Pokémon, possédant des capacités spécifiques et utiles pour la progression. De ce fait, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Pokémon Pokopia met en scène des Pokémon Shiny
. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.
Pokémon Pokopia a-t-il des Pokémon Shiny ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera probablement déçue d'apprendre que la réponse est négative : il ne semble pas y avoir de Pokémon Shiny sur Pokémon Pokopia
. En tout cas, aucun n'a été trouvé à ce jour. L'absence de Pokémon Shiny sur Pokémon Pokopia est logique en réalité
, car le titre n'a que des Pokémon uniques. Il n'est donc pas possible de farmer la même créature en boucle.
Il se peut que les développeurs décident d'ajouter des Pokémon Shiny sur Pokémon Pokopia
à l'avenir. Cependant, rien n'est sûr. Remarquons, tout de même, que des Pokémon spéciaux, qui sont des variantes, sont présents sur Pokémon Pokopia
. Nous pensons notamment à Ronflex Moussu ou encore à Pikapâle, qui ont été montrés dans différents trailers pour ledit jeu.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas partir en quête de Pokémon Shiny sur Pokémon Pokopia
, car le titre n'en possède pas. En tout cas, pour le moment. Reste à savoir si les Pokémon Shiny
débarqueront à l'avenir sur ledit jeu de simulation.
Rappelons, en guise de conclusion, que Pokémon Pokopia
, qui est sorti le 5 mars 2026, est à retrouver sur Nintendo Switch 2. Il s'agit d'une exclusivité pour la dernière-née de Nintendo. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose, d'ailleurs, à moindre coût :
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