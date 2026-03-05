Pokémon Pokopia possède-t-il des Pokémon Shiny ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 mars 2026 à 14h31
Certains joueurs et joueuses s'interrogent au sujet de la présence ou non de Pokémon Shiny sur Pokémon Pokopia. Nous vous apportons la réponse.
Pokémon Pokopia possède-t-il des Pokémon Shiny ?
Disponible depuis le début du mois de mars 2026 sur Nintendo Switch 2, Pokémon Pokopia est un jeu de simulation et cosy, plongé dans l'univers Pokémon. Ainsi, tout au long de l'aventure, les joueurs et les joueuses rencontrent divers Pokémon, possédant des capacités spécifiques et utiles pour la progression. De ce fait, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Pokémon Pokopia met en scène des Pokémon Shiny. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

Pokémon Pokopia a-t-il des Pokémon Shiny ? 

pokemon-pokopia-professeur-bouldeneu
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera probablement déçue d'apprendre que la réponse est négative : il ne semble pas y avoir de Pokémon Shiny sur Pokémon Pokopia. En tout cas, aucun n'a été trouvé à ce jour. L'absence de Pokémon Shiny sur Pokémon Pokopia est logique en réalité, car le titre n'a que des Pokémon uniques. Il n'est donc pas possible de farmer la même créature en boucle.

Il se peut que les développeurs décident d'ajouter des Pokémon Shiny sur Pokémon Pokopia à l'avenir. Cependant, rien n'est sûr. Remarquons, tout de même, que des Pokémon spéciaux, qui sont des variantes, sont présents sur Pokémon Pokopia. Nous pensons notamment à Ronflex Moussu ou encore à Pikapâle, qui ont été montrés dans différents trailers pour ledit jeu.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Ainsi, et comme vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas partir en quête de Pokémon Shiny sur Pokémon Pokopia, car le titre n'en possède pas. En tout cas, pour le moment. Reste à savoir si les Pokémon Shiny débarqueront à l'avenir sur ledit jeu de simulation.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Pokémon Pokopia, qui est sorti le 5 mars 2026, est à retrouver sur Nintendo Switch 2. Il s'agit d'une exclusivité pour la dernière-née de Nintendo. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose, d'ailleurs, à moindre coût : 
  • Nintendo Switch 2
    • Édition Standard → 63,99 € au lieu de 70 €, soit 9 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Pokémon Pokopia présente le deuxième DLC de son pass d'extension en vidéo
Pokémon Pokopia 09 septembre 2026

Pokémon Pokopia présente le deuxième DLC de son pass d'extension en vidéo

Après un détour par Fonds-Bulleux, Pokémon Pokopia compte bien changer votre ville en défilé de mode avec le contenu de la deuxième partie de son pass d'extension. Préparez-vous également à vous faire de nouveaux amis !
Pokémon s'offre la meilleure année financière de son histoire notamment grâce à Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia 09 septembre 2026

Pokémon s'offre la meilleure année financière de son histoire notamment grâce à Pokémon Pokopia

Pour son 30e anniversaire, la franchise la plus lucrative au monde a droit à un cadeau digne de ce cap historique. En effet, un rapport révèle qu'en 2026, Pokémon a enregistré son plus gros chiffres d'affaires annuel net et l'année n'est pas terminée.
Pokémon Pokopia : le DLC Fonds-Bulleux vaut-il vraiment le coup ? Notre avis
Pokémon Pokopia 20 août 2026

Pokémon Pokopia : le DLC Fonds-Bulleux vaut-il vraiment le coup ? Notre avis

Cinq mois après notre test, Pokémon Pokopia reçoit sa première extension payante et une grosse mise à jour gratuite. Voici notre ressenti après avoir plongé dedans.

commentaire (0)