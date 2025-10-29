Pokémon Pokopia déjà jouable à cause d'un leak massif

Pokémon Pokopia est un jeu de simulation de vie développé par The Pokémon Company, prévu le 5 mars 2026 sur Nintendo Switch. Installez-vous sur l'île de Pokopia, cultivez, explorez, et vivez aux côtés des Pokémon dans un univers apaisant et coloré, combinant exploration, quêtes et personnalisation dans une aventure relaxante et accessible à tous.