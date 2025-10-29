Pokémon Pokopia déjà jouable à cause d'un leak massif

Pokémon Pokopia ne possède pas encore de date de sortie, à l'exception d'un vague 2026. Mais certains joueurs ont déjà pu tester la simulation de vie des petits monstres suite à une fuite massive impliquant le code source du titre.
La licence Pokémon est encore victime d'une fuite de grande ampleur.
Souvenez-vous, il y a quelques semaines, un Téra-leak dévoilait les plans et les différentes sorties prévues pour les prochaines années.
Mais le 29 octobre 2025, Pokémon Pokopia
a été victime d'une fuite et celle-ci est d'autant plus surprenante qu'elle permet de jouer dès maintenant à la simulation de vie mettant en scène Métamorph. Cependant, il y a un petit twist.
Pokémon Pokopia pensé comme un Stardew Valley à ses débuts ?
Sur X/Twitter, Centro Leaks (insider spécialisé dans les informations sur la franchise Pokémon) a partagé une vidéo de plus de 2 minutes montrant une version totalement jouable de Pokémon Pokopia. Mais un détail saute immédiatement aux yeux des internautes : le jeu est très différent des images montrées dans le premier trailer de présentation
. Ce détail n'est pas anodin car la fuite montre un prototype du jeu, plus proche d'un Stardew Valley dans son esthétique que d'un Animal Crossing.
Les graphismes de cette version de Pokémon Pokopia semblent allier une perspective isométrique et des éléments de pixel art
, notamment dans le rendu du sol et des Pokémon. Ces premiers instants de jeu permettent de voir certains Pokémon en action comme Florizarre, Concombaffe et Dracaufeu.
Si les déplacements et les actions des Pokémon sont encore très simples
, cette version jouable de Pokémon Pokopia donne déjà un aperçu du gameplay global du titre. Mais cette nouvelle fuite massive s'accompagne d'autres informations sur la simulation de vie.
Un projet débuté en 2021 qui devait sortir à l'origine sur la première Nintendo Switch
Le leak en question précise qu'avant de s'appeler Pokémon Pokopia, le titre était connu sous le nom de code Oasis. Oasis et était développé à l'origine à Game Freak
, le studio derrière tous les jeux de la saga principale ainsi que quelques spin-offs de la franchise. Devant originellement sortir sur Nintendo Switch, la première version de ce projet est finalement abandonnée pour des raisons inconnues.
Cependant, celui qui allait devenir Pokémon Pokopia décide de renaître de ses cendres sous le nom de code MegaOasis. The Pokémon Company décide alors de confier le développement de ce spin-off à Koei Tecmo.
Ce choix explique notamment la grande différence graphique entre les deux opus.
Mais des deux versions de Pokémon Pokopia, préférez-vous celle présentée dans les trailers ou celle en pixel art façon Stardew Valley ? Partagez-nous votre avis dans les commentaires !
commentaire (1)
J'espère qu'il sortira vite, son annonce mavait beaucoup plus