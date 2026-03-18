Pokémon Pokopia : Comment visiter l'île des développeurs ?

Nous vous expliquons pas à pas comment visiter l'île des développeurs sur Pokémon Pokopia.

Comment se rendre sur l'île des développeurs sur Pokémon Pokopia ?

Dès que vous avez équipé les Lunettes mystérieuses, une fenêtre apparaîtra sur votre écran.

Entrez le code suivant : PXQC GO3S (veillez à respecter les majuscules).

Vous serez alors téléporté sur l'île des développeurs.

À quoi sert l'île des développeurs sur Pokémon Pokopia ?

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En plus de ses différentes régions à explorer ou encore des Îles-Nuages à visiter,met à la disposition des joueurs et des joueuses une zone bien spécifique :. Celle-ci peut être atteinte d'une certaine manière, et ce, à l'aide d'un code particulier. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment vous y rendre pour la visiter.C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Si vous désirez, sachez qu'il vous faudra effectuer des actions bien particulières (il faut également avoir un abonnement actif au Nintendo Switch Online). Tout d'abord, il est impératif d'acheter les Lunettes mystérieuses. D'après les informations connues, cet item peut être acheté sur un PC. Si vous possédez les Lunettes mystérieuses, assurez-vous de les équiper. Ensuite, il vous suffit d'effectuer la manipulation suivante pourVous savez, à présent, comment, qui est, avant tout, un lieu de visite et une potentielle source d'inspiration.Comme vous pourrez le constater, vos actions sont limitées lorsque vous êtes sur. De ce fait, il se peut que vous vous demandiez quelle est son utilité. En réalité,peut être une bonne source d'inspiration pour les joueurs et les joueuses. Vous pourrez, effectivement, y voir les différentes constructions réalisées par l'équipe de développement et explorer les divers lieux proposés. Cela pourrait, dès lors, vous donner des idées pour vos propres aménagements des biomes.Par ailleurs, vous pourriez vous demander comment profiter du GameShare et jouer avec un ami sur Pokémon Pokopia. Nous vous expliquons comment faire dans un guide dédié.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur Nintendo Switch 2, et ce, en exclusivité.