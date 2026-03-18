Pokémon Pokopia : Comment visiter l'île des développeurs ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 mars 2026 à 17h53
Nous vous expliquons pas à pas comment visiter l'île des développeurs sur Pokémon Pokopia.
Pokémon Pokopia : Comment visiter l'île des développeurs ?
En plus de ses différentes régions à explorer ou encore des Îles-Nuages à visiter, Pokémon Pokopia met à la disposition des joueurs et des joueuses une zone bien spécifique : l'île des développeurs. Celle-ci peut être atteinte d'une certaine manière, et ce, à l'aide d'un code particulier. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment vous y rendre pour la visiter.

C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment rejoindre et visiter l'île des développeurs sur Pokémon Pokopia.

Comment se rendre sur l'île des développeurs sur Pokémon Pokopia ?

Si vous désirez rejoindre et visiter l'île des développeurs sur Pokémon Pokopia, sachez qu'il vous faudra effectuer des actions bien particulières (il faut également avoir un abonnement actif au Nintendo Switch Online). Tout d'abord, il est impératif d'acheter les Lunettes mystérieuses. D'après les informations connues, cet item peut être acheté sur un PC. Si vous possédez les Lunettes mystérieuses, assurez-vous de les équiper. Ensuite, il vous suffit d'effectuer la manipulation suivante pour visiter l'île des développeurs sur Pokémon Pokopia
  • Dès que vous avez équipé les Lunettes mystérieuses, une fenêtre apparaîtra sur votre écran.
  • Entrez le code suivant : PXQC GO3S (veillez à respecter les majuscules).
  • Vous serez alors téléporté sur l'île des développeurs.
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Vous savez, à présent, comment rejoindre l'île des développeurs sur Pokémon Pokopia, qui est, avant tout, un lieu de visite et une potentielle source d'inspiration.

À quoi sert l'île des développeurs sur Pokémon Pokopia ?

Comme vous pourrez le constater, vos actions sont limitées lorsque vous êtes sur l'île des développeurs sur Pokémon Pokopia. De ce fait, il se peut que vous vous demandiez quelle est son utilité. En réalité, l'île des développeurs de Pokémon Pokopia peut être une bonne source d'inspiration pour les joueurs et les joueuses. Vous pourrez, effectivement, y voir les différentes constructions réalisées par l'équipe de développement et explorer les divers lieux proposés. Cela pourrait, dès lors, vous donner des idées pour vos propres aménagements des biomes.

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Par ailleurs, vous pourriez vous demander comment profiter du GameShare et jouer avec un ami sur Pokémon Pokopia. Nous vous expliquons comment faire dans un guide dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Pokémon Pokopia est à retrouver sur Nintendo Switch 2, et ce, en exclusivité.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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