Pokémon Pokopia : Comment utiliser le GameShare pour partager son jeu et jouer avec un ami ?

Nous vous expliquons comment fonctionne et comment utiliser le GameShare sur Pokémon Pokopia afin de partager votre jeu et y jouer avec un ami sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2.
Comme vous le savez probablement déjà, Pokémon Pokopia
dispose de la fonctionnalité GameShare
sur Nintendo Switch 2. Celle-ci vous permet, ainsi, de partager votre jeu avec un ami
, qui ne dispose pas d'un exemplaire, et de l'inviter à vous rejoindre pour une session. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment profiter de la fonctionnalité GameShare sur Pokémon Pokopia
.
C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment utiliser la fonctionnalité GameShare sur Pokémon Pokopia, tout en vous donnant des informations sur son fonctionnement et les contraintes induites
.
Comment utiliser le GameShare sur Pokémon Pokopia pour jouer avec un ami ?
Comment fonctionne le GameShare sur Pokémon Pokopia ?
Avant de vous expliquer comment utiliser la fonctionnalité GameShare sur Pokémon Pokopia, et ainsi comment partager son jeu avec un ami
, il convient tout d'abord de rappeler certains éléments. Cette fonctionnalité n'est disponible que sur Nintendo Switch 2. De ce fait, seul un joueur possédant Pokémon Pokopia
sur Nintendo Switch 2 peut créer une session GameShare. Le joueur invité, qui peut être sur Switch 2 comme sur Switch 1 (jeu local sans fil), doit impérativement avoir mis à jour sa console. Soulignons également que la session est active tant que la personne étant sur Nintendo Switch 2 utilise cette fonctionnalité.
Comment jouer avec un ami à Pokémon Pokopia grâce au GameShare ?
Pour jouer avec un ami à Pokémon Pokopia grâce au GameShare
, il faut que le joueur possédant le titre (l'hôte/l'hébergeur) effectue quelques actions au préalable. En effet, cette fonctionnalité n'est disponible qu'après avoir rejoint Ville-Nouvelle. Cela nécessite d'avoir débloqué Tygnon, et surtout la capacité Éclate-Roc. Si tel est le cas, voici comment rejoindre Ville-Nouvelle pour profiter du GameShare sur Pokémon Pokopia
:
- Si vous êtes au Centre Pokémon de Terrasec, vous devez emprunter le chemin allant à l'ouest.
- Il vous faudra, à un moment donné, traverser une étendue d'eau menant à Ville-Nouvelle.
- Une fois que vous avez rejoint Ville-Nouvelle, parlez à Evoli et accédez au PC pour débloquer le GameShare.
- N'oubliez pas d'y construire un habitat, pour pouvoir vous y téléporter à l'avenir via le Pokédex.
Si vous êtes l'hébergeur de la partie, voici comment partager Pokémon Pokopia avec un ami via GameShare
:
- Accédez au PC.
- Cliquez sur « Jouer en réseau ».
- Optez pour « Inviter quelqu'un à visiter votre ville ».
- Sélectionnez « GameShare ».
- Deux options s'offrent alors à vous :
- Choisissez « Avec des personnes à proximité » pour jouer à Pokémon Pokopia avec des amis près de vous (local sans fil).
- Choisissez « via GameChat » si vous jouez en ligne.
Si vous êtes le joueur invité, voici comment rejoindre une session GameShare pour Pokémon Pokopia
:
- Jeu local sans fil :
- Cliquez sur « GameShare » depuis le menu Home de votre console.
- Sélectionnez « Rejoindre GameShare »
- Choisissez « Utilisateur local ».
- Cliquez sur le nom de l'hôte.
- Optez, finalement, pour « Rejoindre GameShare ».
- Jeu en ligne :
- Il faut tout d'abord rejoindre un salon GameChat.
- Quand l'hôte vous a envoyé une invitation, ouvrez le menu C.
- Sélectionnez « Voir les invitations à GameShare ».
- Choisissez « Rejoindre GameShare ».
Les limitations concernant la fonctionnalité GameShare sur Pokémon Pokopia
En utilisant la fonctionnalité GameShare pour profiter de Pokémon Pokopia avec un ami
, vous vous rendrez très vite compte qu'il y a certaines contraintes et limitations
. Le joueur invité ne peut, effectivement, pas réaliser certaines actions et a donc le droit à une expérience assez limitée. Voici les différentes contraintes inhérentes à l'utilisation du GameShare sur Pokémon Pokopia
:
- Les joueurs invités ne peuvent pas modifier l'apparence de leur personnage.
- Les joueurs invités n'ont pas accès à l'histoire.
- Dans une session GameShare, le joueur invité et l'hébergeur ne peuvent jouer qu'à Ville-Nouvelle (ils ne peuvent pas aller ailleurs).
- Les joueurs invités n'ont accès qu'aux capacités débloquées par les hôtes.
- Les joueurs invités ne peuvent pas utiliser l'établi.
- Les joueurs invités ne peuvent pas consulter le Pokédex ni l'Habitadex.
- Le rendu sur Nintendo Switch 1 est plus flou ainsi que plus lent.
- L'écran de la Nintendo Switch 2 est réduit (dans certains cas, notamment avec un joueur invité sur Switch 1).
Rappelons, en guise de conclusion, que Pokémon Pokopia
est disponible sur Nintendo Switch 2, et ce, en exclusivité.
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