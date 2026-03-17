Pokémon Pokopia : Comment utiliser le GameShare pour partager son jeu et jouer avec un ami ?

Nous vous expliquons comment fonctionne et comment utiliser le GameShare sur Pokémon Pokopia afin de partager votre jeu et y jouer avec un ami sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Comment utiliser le GameShare sur Pokémon Pokopia pour jouer avec un ami ?

Comment fonctionne le GameShare sur Pokémon Pokopia ?

Comment jouer avec un ami à Pokémon Pokopia grâce au GameShare ?

Si vous êtes au Centre Pokémon de Terrasec, vous devez emprunter le chemin allant à l'ouest.

Il vous faudra, à un moment donné, traverser une étendue d'eau menant à Ville-Nouvelle.

Une fois que vous avez rejoint Ville-Nouvelle, parlez à Evoli et accédez au PC pour débloquer le GameShare. N'oubliez pas d'y construire un habitat, pour pouvoir vous y téléporter à l'avenir via le Pokédex.











Accédez au PC.

Cliquez sur « Jouer en réseau ».

Optez pour « Inviter quelqu'un à visiter votre ville ».

Sélectionnez « GameShare ».

Deux options s'offrent alors à vous : Choisissez « Avec des personnes à proximité » pour jouer à Pokémon Pokopia avec des amis près de vous (local sans fil). Choisissez « via GameChat » si vous jouez en ligne.









Jeu local sans fil : Cliquez sur « GameShare » depuis le menu Home de votre console. Sélectionnez « Rejoindre GameShare » Choisissez « Utilisateur local ». Cliquez sur le nom de l'hôte. Optez, finalement, pour « Rejoindre GameShare ».

Jeu en ligne : Il faut tout d'abord rejoindre un salon GameChat. Quand l'hôte vous a envoyé une invitation, ouvrez le menu C. Sélectionnez « Voir les invitations à GameShare ». Choisissez « Rejoindre GameShare ».



Les limitations concernant la fonctionnalité GameShare sur Pokémon Pokopia

Les joueurs invités ne peuvent pas modifier l'apparence de leur personnage.

Les joueurs invités n'ont pas accès à l'histoire.

Dans une session GameShare, le joueur invité et l'hébergeur ne peuvent jouer qu'à Ville-Nouvelle (ils ne peuvent pas aller ailleurs).

Les joueurs invités n'ont accès qu'aux capacités débloquées par les hôtes.

Les joueurs invités ne peuvent pas utiliser l'établi.

Les joueurs invités ne peuvent pas consulter le Pokédex ni l'Habitadex.

Le rendu sur Nintendo Switch 1 est plus flou ainsi que plus lent.

L'écran de la Nintendo Switch 2 est réduit (dans certains cas, notamment avec un joueur invité sur Switch 1).

Comme vous le savez probablement déjà,dispose desur Nintendo Switch 2. Celle-ci vous permet, ainsi, de, qui ne dispose pas d'un exemplaire, et de l'inviter à vous rejoindre pour une session. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas commentC'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Avant de vous expliquer, il convient tout d'abord de rappeler certains éléments. Cette fonctionnalité n'est disponible que sur Nintendo Switch 2. De ce fait, seul un joueur possédantsur Nintendo Switch 2 peut créer une session GameShare. Le joueur invité, qui peut être sur Switch 2 comme sur Switch 1 (jeu local sans fil), doit impérativement avoir mis à jour sa console. Soulignons également que la session est active tant que la personne étant sur Nintendo Switch 2 utilise cette fonctionnalité.Pour, il faut que le joueur possédant le titre (l'hôte/l'hébergeur) effectue quelques actions au préalable. En effet, cette fonctionnalité n'est disponible qu'après avoir rejoint Ville-Nouvelle. Cela nécessite d'avoir débloqué Tygnon, et surtout la capacité Éclate-Roc. Si tel est le cas, voici comment rejoindre Ville-Nouvelle pourSi vous êtes l'hébergeur de la partie, voiciSi vous êtes le joueur invité, voiciEn utilisant, vous vous rendrez très vite compte qu'. Le joueur invité ne peut, effectivement, pas réaliser certaines actions et a donc le droit à une expérience assez limitée. VoiciRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur Nintendo Switch 2, et ce, en exclusivité.