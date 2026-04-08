Pokémon Pokopia : Ce joueur a créé une ville cyberpunk et le résultat est bluffant

Sur le papier, les univers de Pokémon Pokopia et de Cyberpunk 2077 n'ont rien en commun. Pourtant, un joueur passionné a réussi à les réunir avec une bonne dose de patience, de construction et plus de 22 jours de travail acharné.
De la même manière que dans Minecraft
ou que dans Animal Crossing: New Horizons
, les possibilités de création offertes par Pokémon Pokopia
sont presque infinies. En exploitant au mieux les objets disponibles, les plus créatifs peuvent imaginer de véritables coins de paradis, des villes inspirées par des lieux existants…
Mais certains passionnés aiment recréer leurs univers vidéoludiques préférés dans d'autres titres. C'est exactement ce qu'a fait un certain No-Communication7040 dans Pokémon Pokopia.
Sous la verdure, les néons
Ce dernier a partagé sur Reddit sa création pour le moins hors du commun. En effet, dans une capture vidéo, il révèle avoir créé de toutes pièces une ville souterraine d'inspiration cyberpunk sous l'île principale du jeu
. Pour y accéder, No-Communication7040 emprunte un ascenseur. Mais en quelques secondes à peine, l'atmosphère cosy et verdoyante de Pokémon Pokopia laisse place à une ville entièrement faite de néons, d'écrans, de distributeurs et de boutiques.
Pokopia Cyberpunk Underground City
by u/No-Communication7040 in Pokopia
Dans les commentaires de la publication, certains utilisateurs de Reddit ont comparé cette ville cachée à Night City ou à celle qu'il est possible d'explorer dans le jeu Sanabi
.
Cyberpunk Underground City
by u/No-Communication7040 in Pokopia
Mais le détail le plus fou est le temps qu'il a fallu à No-Communication7040 pour concevoir cette ville futuriste en utilisant la capacité Lévitation de Magnéti. Dans l'un des commentaires sous la publication, le créateur déclare avoir passé 260 heures sur le titre
depuis son lancement le 5 mars dernier.
Un autre lieu incroyable recréé dans Pokémon Pokopia par un autre joueur
Si son exploit fascine autant qu'il dégoûte certains joueurs, il n'est pas le premier à s'être amusé à recréer des lieux cultes du jeu vidéo dans Pokémon Pokopia. Ainsi, en exploitant le potentiel de la région de Collinangle, un autre joueur a pu recréer le commissariat de Raccoon City, lieu emblématique de la franchise Resident Evil
.
D'ailleurs, certains évoquent même d'autres lieux faciles à recréer dans Pokopia comme la Place Delfino de Super Mario Sunshine ou encore Pélican Ville, tirée de Stardew Valley. Si vous cherchez un nouveau défi dans la simulation de vie de Pokémon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rappelons que le titre est jouable exclusivement sur Nintendo Switch 2.
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