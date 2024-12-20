Pokémon Pocket : Pour battre le deck Mewtwo EX, utilisez cette carte

Si le deck Mewtwo EX s'est imposé comme l'un des meilleurs de la méta actuelle, un seul Pokémon, très proche de lui, peut pourtant retourner le cours d'une partie.
Si vous jouez contre d'autres dresseurs via le mode Versus de Pokémon Pocket
, vous constaterez que plusieurs decks sont appréciés des joueurs pour leur efficacité. Parmi ces champions qui peuvent garantir une victoire systématique à chaque duel, le deck Mewtwo EX-Gardevoir est l'un des plus plébiscités. Cependant, l'arrivée de l'extension L'Île Fabuleuse
a fait souffler un vent de changement dans la méta.
Jusqu'au lancement de l'extension, Mewtwo EX était un ennemi redouté. Il peut faire d'importants dégâts et n'a que peu de faiblesses ou de Pokémon capables de rivaliser avec sa puissance. Mais une carte de L'Île Fabuleuse
négligée à sa sortie est devenue, en l'espace de quelques jours, un incontournable pour contrer le Pokémon légendaire. De plus, cette carte ne nécessite pas un deck dédié.
Mew EX, le contre parfait de Mewtwo EX lors des duels de Pokémon Pocket
Pokémon légendaire de la première génération, Mew est un Pokémon de type Psy dont l'ADN a été utilisé pour créer Mewtwo. Cependant, il ne possède pas les mêmes capacités que son rival. Dans Pokémon Pocket, le petit Pokémon rose possède 130 PV, une attaque infligeant 20 points de dégâts et une capacité spéciale : Piratage de génome
. Or, c'est cette dernière qui a retenu l'attention des joueurs.
En effet, pour 3 énergies incolores, elle permet à Mew EX de copier une attaque appartenant à n'importe quel Pokémon du jeu
. De fait, Mew peut copier l'attaque d'un Dracaufeu, d'un Artikodin, d'un Noadkoko ou d'un Mewtwo. Il peut donc voler la capacité de Mewtwo EX et l'utiliser contre lui. Mais à la différence de la vraie attaque qui nécessite 4 énergies, vous devrez seulement défausser 2 énergies de Mew EX pour utiliser l'attaque volée.
Le fait que la capacité nécessite des énergies incolores (c'est-à-dire n'importe quelle énergie en jeu) fait que Mew EX peut être intégré à n'importe quel jeu.
Grâce au petit Pokémon légendaire, vous pouvez donc éviter la défaite systématique face à un deck Mewtwo EX et adapter votre stratégie en fonction du jeu de votre adversaire. Alors, essayez d'ajouter au plus vite Mew EX à votre Cartodex. Si vous ne parvenez pas à l'avoir en ouvrant des boosters ou via la Pioche miracle
, vous pouvez toujours l'échanger contre 500 points boosters de L'Île Fabuleuse
.
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