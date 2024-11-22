Pokémon Pocket : Un nouvel événement Pioche miracle met le type Feu à l'honneur

Après un premier événement dédié à Miaouss et Leveinard, Pokémon Pocket invite les joueurs à tenter leur chance avec de nouvelles Pioches miracle brûlantes.
Amis dresseurs et collectionneurs, Pokémon Pocket
vous donne l'opportunité de compléter gratuitement la partie Feu de votre Cartodex. Depuis le 22 novembre, un événement Pioche miracle
est accessible à tous les joueurs de niveau 2 et plus. Lors de cette occasion limitée dans le temps, une Pioche gratuite est proposée toutes les 30 minutes. Si la première épreuve de ce type vous invitait à trouver Miaouss
, elle laisse place à une apparition massive de Pokémon de type Feu
.
Collectionnez les monstres Feu et accomplissez des missions dédiées dans Pokémon Pocket
Pour l'événement Apparition massive de Pokémon Feu, trois Pioche miracles différentes peuvent apparaitre :
- Dans 20 % des cas, la pioche est gratuite et constituée de cartes communes ou unco.
- En vous connectant, vous avez une chance sur deux de tomber sur une Pioche miracle améliorée. Avec celle-ci, vous pouvez obtenir Dracaufeu holo, Sulfura holo ou Arcanin EX.
- Enfin, la Pioche Rare peut apparaitre, et celle-ci vous donne la possibilité d'obtenir des Pokémon unco ou holo de type Feu ainsi qu'Arcanin EX. Dans les deux cas, vous devrez dépenser 3 Vitalités miracle pour tenter votre chance.
Mais ce n'est pas tout ! En plus de compléter votre Cartodex, ce nouvel événement de Pokémon Pocket possède ses propres missions.
Celles-ci sont accessibles dans l'onglet Événement/durée limitée de l'onglet Missions. Si vous les validez, vous obtiendrez en récompense des Tickets boutique ainsi que des Sabliers miracle.
Enfin, une dernière surprise peut être débloquée si vous êtes assez chanceux. Pendant la durée de l'événement, un effet déco inédit est disponible pour la carte Arcanin EX
. En dépensant un doublon de la carte et 720 Poudres éclat, vous pourrez le déverrouiller et l'utiliser au cours de vos duels contre d'autres joueurs. Mais ne tardez pas si vous voulez le récupérer. La pioche miracle tout feu tout flamme n'est disponible que jusqu'au 28 novembre
à 6h59, heure de Paris.
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