Pokémon Pocket : Validez les missions du Pokémon Day avant qu'il ne soit trop tard

Pour célébrer le Pokémon Day, Pokémon Pocket propose un événement temporaire inédit avec de nombreuses récompenses, dont 6 boosters de Choc Spatio-temporel.
Le lancement de l'extension Lumière triomphale
n'était pas la seule surprise réservée aux joueurs de Pokémon Pocket
lors du Pokémon Presents. En effet, The Pokemon Company a pris l'habitude d'offrir des récompenses gratuites dans la plupart de ses jeux à cette occasion. Dans le jeu de cartes à collectionner, ce cadeau prend la forme d'une série de missions à accomplir.
Des missions spéciales dans Pokémon Pocket pour récupérer 6 boosters, des sabliers et des Jetons échange
Ces missions sont accessibles à tous les joueurs, quel que soit leur niveau
. Pour les trouver, lancez l'application et sur l'écran principal, appuyez sur l'onglet Missions en bas à droite de l'écran. Faites ensuite défiler les catégories jusqu'à trouver la section « Missions spéciales ».
Chaque objectif à valider est lié à une fonctionnalité star du jeu, comme ouvrir des paquets en utilisant de la Vitalité booster, utiliser la Pioche miracle, participer à des combats ou échanger des cartes avec un autre joueur. Pour chaque objectif validé, les joueurs obtiennent en récompense 100 Jetons échange, des Sabliers boosters ou des Sabliers miracles
. Mais chaque nouvelle mission validée remplit également une jauge spéciale.
Située en haut de l'écran dans l'onglet Missions spéciales, elle invite les joueurs à valider 10 objectifs. En dépassant certains paliers, il est possible de récupérer 3 récompenses supplémentaires. En validant deux missions, vous pouvez obtenir un cadre expo « Cadre et pièce lumineuse » pour afficher votre Pokémon préféré. Les cadeaux les plus convoités impliquent de valider respectivement 5 et 10 missions.
En atteignant ces deux objectifs, vous pouvez obtenir gratuitement 3 boosters Choc Spatio-temporel à l'effigie de Dialga et 3 boosters Choc Spatio-temporel Palkia.
Attention : les boosters en question sont à récupérer dans l'onglet Cadeaux, situé sur l'écran d'accueil de l'application.
Si les plus difficiles vont demander quelques jours de connexion, la plupart des missions peuvent être validées en une journée. Ne manquez donc pas cette montagne de cadeaux à récupérer, car elle n'est proposée que pour une durée limitée. Les missions du Pokémon Day seront accessibles dans Pokémon Pocket jusqu'au 27 mars prochain à 05h59, heure française.
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