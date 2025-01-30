Pokémon Pocket : Faut-il privilégier les boosters Dialga ou Palkia ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 janvier 2025 à 10h58
L'extension Choc Spatio-temporel a introduit deux types de boosters différents dans Pokémon Pocket. Mais pour obtenir les cartes les plus rares ou les plus belles, lequel doit être ouvert en priorité ?
Pokémon Pocket : Faut-il privilégier les boosters Dialga ou Palkia ?
Au lancement de Pokémon Pocket, les joueurs avaient le choix entre 3 types de boosters différents dans l'extension Puissance génétique. Rapidement, les utilisateurs ont découvert que chaque paquet contenait des cartes spécifiques qui ne pouvaient être obtenues qu'en ouvrant un booster en particulier. Ce schéma se répète avec la sortie de Choc Spatio-temporel, l'extension A2 de Pokémon Pocket.

De nombreux utilisateurs et utilisatrices se demandent alors s'il est préférable de choisir le paquet Dialga ou le paquet Palkia. Si vous hésitez, découvrez nos conseils et les cartes emblématiques de chaque booster pour vous aider dans votre choix. 

Palkia ou Dialga : quel booster choisir dans Pokémon Pocket en fonction des cartes exclusives ?

Dans un premier temps, il faut préciser que compléter le Master set (c'est-à-dire réunir toutes les cartes de l'extension, secrètes comprises) nécessitera d'ouvrir les deux paquets. Les dresseurs concernés peuvent donc choisir d'ouvrir l'un ou l'autre en alternant les ouvertures afin de remplir leur Cartodex sans trop de répétitions.

Mais pour d'autres joueurs, la recherche des cartes les plus belles ou les plus puissantes est leur source de motivation. Afin d'optimiser vos chances d'obtenir la carte convoitée, vous devrez faire un choix. Néanmoins, il dépendra beaucoup de ce que vous recherchez. Par exemple, si vous appréciez les cartes Dresseur à l'effigie de personnages féminins emblématiques, le paquet à ouvrir ne sera pas le même : 
  • Vous devrez privilégier les paquets Dialga pour obtenir Aurore
  • En revanche, il faudra choisir les boosters Palkia pour tenter de récupérer Cynthia
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Le constat est le même pour les cartes secrètes. Plusieurs Pokémon spécifiques ne peuvent être obtenus que dans un type de paquet. Découvrez ci-dessous les créatures exclusives à chaque paquet et déclinées en version EX, Full Art et Altrenative : 
  • Paquets Dialga : Yanmega, Pachirisu, Gallame, Darkrai, Dialga
  • Paquets Palkia : Simiabraz, Palkia, Magirêve, Dimoret, Coudlangue
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Certains Pokémon très appréciés de la communauté et déclinés en version Illustration rare ne sont disponibles que dans un type de booster. Ainsi, votre choix se portera plus facilement sur le booster Dialga si vous recherchez le Dialga Immersive rare, Lucario, Shaymin, Lixy, Keunotor ou Regigigas. En optant pour le booster Palkia, vous aurez une chance d'obtenir les cartes de Giratina, de Cresselia, de Rhinastoc, de Carchacroc et, bien évidemment, le Palkia Immersive Rare. 

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Enfin, sachez que si vous voulez obtenir les cartes Gold Rare de Dialga et Palkia, elles peuvent être obtenues dans les deux paquets. Alors à vous de jouer et de choisir le booster qui contient le plus de cartes qui vous plaisent !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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