Pokémon Pocket : Utilisez les pouvoirs de Méga-Gardevoir EX avec ce deck psychique

Pokémon très populaire au sein de la communauté des dresseurs, Méga-Gardevoir EX est la vedette de l'extension Parade onirique. Mais c'est aussi l'élément central d'un deck qui fait des ravages dans les parties classées de Pokémon Pocket.
Si vous demandez à des passionnés de la licence Pokémon quelle est leur créature préférée, certains noms reviennent régulièrement : Dracaufeu, Noctali, Ectoplasma, Rayquaza, Pikachu, Lucario... Mais Gardevoir figure régulièrement dans le Top 10 mondial des Pokémon les plus appréciés
des joueurs.
Avec l'extension Parade onirique de Pokémon Pocket
, Gardevoir peut désormais libérer son plein potentiel en utilisant sa forme méga-évoluée. D'ailleurs, celle-ci est en train de s'imposer dans la méta et les parties classées face à des menaces pourtant agressives comme le deck Méga-Laggron EX
.
Le pouvoir des trois : Gardevoir, Mewtwo et Wimessir
Celles et ceux qui étaient présents au lancement de Pokémon Pocket se souviennent peut-être de la toute première carte de Gardevoir proposée dans l'application. Simple carte holographique, elle possède le talent Ombre Psy qui permet de prendre une énergie et de l'attacher au Pokémon actif. Sa Méga-évolution reprend ce principe, mais en permettant d'attacher 3 énergies à n'importe quel Pokémon.
Cet effet très puissant aide à réunir très rapidement les coûts demandés pour lancer l'attaque de Méga-Gardevoir EX, mais aussi d'autres Pokémon de type Psy. Force fantaisie est une bonne option, mais elle n'est pas assez puissante pour éliminer une créature adverse en un seul coup
.
Pour venir à bout de toutes les menaces, le deck repose donc également sur deux autres Pokémon de type Psy : Mewtwo EX et Wimessir EX. Le premier possède une attaque infligeant 150 points de dégâts, très efficace pour éliminer de nombreux monstres. Quant à Wimessir EX, sa force grandit à chaque nouvelle énergie Psy qui lui est attachée
. S'il n'est pas stoppé, il peut donc facilement infliger entre 150 et 180 points de dommage par attaque, voire plus encore.
Les cartes à réunir pour jouer le deck Méga-Gardevoir EX dans Pokémon Pocket
De nombreux joueurs et joueuses souhaitent créer un deck mettant à l'honneur Gardevoir, que ce soit pour des combats en solo ou des matchs classés. Si vous souhaitez faire rayonner les pouvoirs de Méga-Gardevoir EX, voici la liste des cartes à réunir :
- Tarsal x2 (Parade onirique)
- Meloetta x2 (Parade onirique)
- Wimessir (Parade onirique)
- Wimessir EX (Méga Ascension booster Altaria)
- Mega-Gardevoir EX x2 (Parade onirique)
- Mewtwo EX (Puissance génétique booster Mewtwo)
- Poké Ball x2 (Boutique en jeu)
- Super bonbon x2 (Gardiens astraux)
- Copieuse (Méga Ascension booster Léviator)
- Hélio (Choc Spatio-temporel)
- Dianthéa x2 (Parade onirique)
- Place étrange (Parade onirique)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
S'il est efficace et possède plusieurs options pour canaliser les attaques adverses, le deck Méga-Gardevoir Ex possède aussi quelques défauts à garder à l'esprit. Comme tous les autres decks incluant une Méga-évolution, il est synonyme de défaite immédiate si Méga-Gardevoir EX est mis K.O
. D'autant que cette forme méga-évoluée possède le plus faible nombre de points de vie de toutes les Méga-évolutions
disponibles dans Pokémon Pocket.
Il faut donc être très vigilant et attendre le bon moment avant de pouvoir placer le Pokémon sur le poste actif. Enfin, vu qu'il s'agit d'un Pokémon de stage 2, obtenir Tarsal et un Super bonbon est impératif pour le jouer car le deck ne compte aucune carte de Kirlia.
La chance doit donc être de votre côté, même si Recherches professorales peut faciliter l'arrivée en main du bonbon magique.
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