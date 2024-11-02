Pokémon Pocket accueille son premier événement temporaire

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 novembre 2024 à 11h40
Du 1er au 15 novembre 2024, tentez d'obtenir des récompenses exclusives à l'effigie de Miaouss dans Pokémon Pocket avec l'événement Pioche miracle temporaire.
Pokémon Pocket accueille son premier événement temporaire
S'il est disponible depuis le 30 octobre, Pokémon Pocket n'a pas attendu pour proposer aux joueurs un premier événement gratuit permettant de faire le plein d'objets et d'éléments cosmétiques. Baptisé Wonder Pick (ou Pioche miracle 1 en Français), il est axé autour de la Pioche miracle, mais surtout de deux Pokémon emblématiques de la première génération : Miaouss et Leveinard. 

Des missions spéciales et des sabliers à récupérer via ce premier événement Pokémon Pocket

Pour participer à cet événement, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet « Pioche miracle » accessible depuis le menu principal. En temps normal, il faut dépenser entre une et 3 Vitalité miracle pour tenter sa chance et obtenir la carte désirée par 5 proposées. Mais pour cet événement, la participation à la pioche est gratuite. Appuyez simplement sur la première pioche visible à l'écran, où il est indiqué « Sans frais » juste en dessous. À noter que celle-ci est renouvelée toutes les 30 minutes, vous permettant de jouer tout au long de la journée.

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En participant, vous avez une chance d'obtenir un Sablier miracle, une monnaie de l'événement ou une carte Pokémon. Seuls Miaouss et Leveinard sont disponibles, et leurs cartes sont décorées pour l'occasion d'un tampon inédit. Obtenir ces cartes et faire des Pioches miracle gratuites permet de valider des missions dédiées. Celles-ci sont visibles dans l'onglet Missions, catégorie Événement.

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Valider ces missions vous permettra d'obtenir une monnaie spéciale utilisable dans la boutique en jeu. Si vous accumulez 3 de ces monnaies spéciales, vous pourrez les échanger contre un arrière-plan au choix et une couverture. L'événement Pioche miracle 1 est accessible à tous les joueurs de niveau 2 et plus du 1er au 15 novembre 2024. Cependant, les objets exclusifs à l'événement peuvent être obtenus jusqu'au 20 novembre.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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