Pokémon Pocket : Méga-Carchacroc EX et d'autres cartes inédites à gagner dès maintenant

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 octobre 2026 à 11h46
L'événement Combat solo est officiellement de retour dans Pokémon Pocket. Combattez dès maintenant une Méga-évolution encore jamais vue en jeu et tentez de l'ajouter à votre collection.
Pokémon Pocket : Méga-Carchacroc EX et d'autres cartes inédites à gagner dès maintenant

Prisées des collectionneurs et des joueurs de Pokémon Pocket, les cartes gratuites comptent parmi les récompenses les plus populaires du jeu. Il existe plusieurs manières d'en obtenir en jeu, notamment lors des événements temporaires comme la Pioche miracle thématique ou les événements de Combat Solo.

Depuis le 15 octobre 2026, ce type de défi est de retour dans l'application de DeNA. En validant les missions proposées à cette occasion, les joueurs peuvent obtenir des cartes exclusives. Après septembre et son Lokhlass Illustration rare, l'application a choisi de mettre à l'honneur une Méga-évolution impossible à obtenir dans les ouvertures classiques. 

Relevez le défi de cette Méga-évolution inédite de Pokémon Pocket

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Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, puis sélectionnez Combat Solo. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet. Le défi de Méga-Carchacroc EX est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert.

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Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat… Mais la récompense la plus convoitée reste le booster Promo-B. 

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Rappelons que, comme Méga-Démolosse EX en août dernier, cette carte est impossible à obtenir en ouvrant des boosters ou en faisant des échanges avec ses amis. Si vous voulez l'ajouter à votre collection, vous devez impérativement participer à cet événement temporaire.  

Méga-Carchacroc EX et toute sa lignée évolutive à ajouter à votre collection en version Promo-B

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Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes.

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Méga-Carchacroc EX (la carte la plus rare de l'événement) est disponible pour la première fois en jeu. Si la chance n'est pas au rendez-vous, le booster Promo-B contiendra l'une de ces 4 autres cartes inédites : Griknot, Carmache, Delcatty ou Hexadron.

N'oubliez pas que vous pouvez également obtenir un Coupon spécial en terminant 10 combats. Il peut ensuite être échangé dans la boutique en jeu contre l'une des 5 cartes de l'événement en cours. Ce nouveau défi de Combat solo est accessible dès à présent dans Pokémon Pocket et il restera actif jusqu'au 25 octobre 2026.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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