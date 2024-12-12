Pokémon Pocket s'offre une nouvelle extension pour les fêtes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 décembre 2024 à 14h54
Si la prochaine extension principale de Pokémon Pocket ne sera disponible que courant janvier, le titre fait une belle surprise aux joueurs en cette période de fêtes avec une mini série à thème.
Pokémon Pocket s'offre une nouvelle extension pour les fêtes
À quelques jours des vacances de Noël, Pokémon Pocket a franchi la barre des 60 millions de téléchargements depuis son lancement, le 30 octobre 2024. Afin de remercier les collectionneurs du monde entier et marquer la venue prochaine du père Cadoizo (le Pokémon donneur de cadeaux) dans les foyers, The Pokémon Company va offrir avec quelques jours d'avance un très beau cadeau à la communauté. 

En effet, dans quelques jours, une nouvelle série de boosters pourra être ouverte dans Pokémon Pocket. D'ailleurs, cette mini-série va permettre aux passionnés de la première génération d'enfin pouvoir ajouter Mex dans leur Cartodex, sans que ce ne soit la version Immersive rare. 

La mini-extension L'Île Fabuleuse débarque dans Pokémon Pocket

La série en question, baptisée Mythical Island ou l'Île Fabuleuse, est un clin d'œil à la série Southern Islands, un ancien set exclusif au Japon en 2001 dans lequel figurait une carte Mew. Cependant, cette série proposera 80 nouvelles cartes inédites à l'effigie de Pokémon variés comme Ptéra, Noeunouef, Marshadow, Vipélierre ou encore Magmar. Mais à titre de comparaison, l'extension Puissance génétique compte plus de 250 cartes. Mythical Island est donc à voir comme une mini-série en attendant une prochaine grosse extension. 
Qui dit nouvelle série dit nouveau booster à ouvrir. Celui-ci est à l'effigie de Mew, la star du set et ce paquet semble être le seul disponible. Bien entendu, en plus des ouvertures classiques, vous pourrez tenter d'obtenir les cartes de cette série via la Pioche miracle si d'autres joueurs ouvrent des boosters de L'Île Fabuleuse. En complément, les joueurs pourront acheter à la boutique de nouvelles couvertures de classeur et de panneau d'affichage représentant le paysage de l'île, et relever de nouveaux défis via le mode Combat Solo. 

La mini-extension L'Île Fabuleuse sera disponible dans Pokémon Pocket à partir du 17 décembre 2024. À l'heure actuelle, nous ne savons pas pour combien de temps elle sera proposée. Néanmoins, nous vous tiendrons informés de toutes les nouveautés apportées par cette mini-série dès qu'elle sera disponible en jeu.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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