Pokémon Pocket : Rivalisez face aux jeux Arceus avec ce deck légendaire

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 mars 2025 à 11h24
L'arrivée d'Arceus a donné un coup de boost à plusieurs decks légendaires dans Pokémon Pocket. Mais le dieu Pokémon peut chuter face à un Pokémon ténébreux.
Pokémon Pocket : Rivalisez face aux jeux Arceus avec ce deck légendaire
Que ce soit dans les compétitions ou lors de matchs amicaux sur l'application, la méta de Pokémon Pocket est actuellement dominée par les Pokémon légendaires de Sinnoh. Le deck Dialga / Arceus est un bon exemple, mais le maître du temps et le Pokémon créateur sont déclinés de mille façons différentes. Face à leurs capacités et à leurs puissants dommages, il est parfois difficile de lutter. 

Mais des joueurs ont remarqué grâce à une récente apparition massive qu'un autre Pokémon légendaire pouvait rafler la victoire. Pour gagner, vous devez faire appel aux ténèbres et plus précisément au pouvoir de Darkrai EX. 

La stratégie de Darkrai EX dans Pokémon Pocket : blesser même sans attaquer 

Apparu pour la première fois dans l'extension Choc Spatio-temporel, Darkrai EX possède un talent atypique qui inflige des dégâts au Pokémon actif adverse à chaque fois que vous lui attachez une énergie Obscurité. De plus, son attaque Prisme obscur est assez puissante pour éliminer en un coup la plupart des Pokémon de base et certaines évolutions. Mais ce talent a un défaut majeur : pour être efficace, il implique de créer un deck n'utilisant qu'un seul type d'énergie. 

Afin de patienter jusqu'à l'arrivée de Darkrai EX, il est primordial d'ajouter d'autres créatures au jeu. D'autant qu'il n'est pas recommandé de poser votre légendaire vedette au premier tour, car il ne pourra pas attaquer immédiatement. Pour cela, deux options sont possibles : le duo Smogo-Smogogo ou Farfuret et son évolution, Dimoret. En complément, ajouter Spiritomb à votre jeu peut permettre de gagner du temps et de blesser tous les Pokémon adverses en ne dépensant qu'une seule énergie.

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Quant aux autres cartes du jeu, elles permettent de diminuer le coût de retraite de votre Pokémon actif en cas de problème, de piocher des cartes ou d'envoyer un Pokémon adverse blessé au combat. Les cartes à réunir pour créer ce deck obscur sont les suivantes : 
  • Darkrai EX x2 (Choc Spatio-temporel)
  • Spiritomb (Choc Spatio-temporel)
  • Smogo x2   (Puissance génétique, mais peut être remplacé par Farfuret de Choc Spatio-temporel)
  • Smogogo x2 (Puissance génétique, peut être remplacé par Dimoret EX de Choc Spatio-temporel si vous jouez Farfuret)
  • Poké ball x2 (Boutique)
  • Recherches professorales x2 (Boutique)
  • Hélio x2 (Choc Spatio-temporel)
  • Leaf x2 (L'Île Fabuleuse)
En fonction des Pokémon intégrés à votre deck, les cartes restantes diffèrent. Il faudra alors le compléter avec une Potion, deux cartes Koga et deux Cape géante si vous jouez Smogo et Smogogo. Pour les joueurs de Farfuret et Dimoret, les dernières cartes du deck sont un autre Spiritomb, une carte Aurore, deux cartes Casque brut et un exemplaire de Communication Pokémon.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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