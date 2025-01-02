Pokémon Pocket : Récupérez gratuitement de nombreux cadeaux avec cet événement

Afin de célébrer le passage à la nouvelle année, Pokémon Pocket a décidé de gâter les joueurs avec un événement riche en surprises, dont une belle carte promotionnelle Pikachu.
Le 1er janvier marque souvent l'arrivée des bonnes résolutions ou l'envoi de bons vœux à son entourage. Mais dans Pokémon Pocket
, le premier jour de l'année est l'occasion de prolonger la magie des fêtes avec des cadeaux. Pour cela, ses développeurs ont imaginé une série de petits défis à relever, mais surtout une pluie de récompenses gratuites
pour celles et ceux qui relèveront ces défis.
S'il diffère du défi de connexion proposé en jeu au moment de Noël, cet événement repose sur une idée similaire. En effet, les utilisateurs doivent valider 7 missions différentes
. Chacun de ces défis octroie une récompense inédite et fait avancer une barre de progression générale. Via celle-ci, vous pouvez récupérer gratuitement 3 autres récompenses spéciales pour bien commencer 2025 dans Pokémon Pocket. Mais ne tardez pas pour valider ces objectifs car cet événement est limité dans le temps.
Obtenez pour une durée limitée des Sabliers, une carte exclusive et des boosters gratuits dans Pokémon Pocket
En effet, l'événement Missions du Nouvel An est accessible jusqu'au 8 janvier à 6h59
, heure française. Vous devez donc réaliser les objectifs demandés avant cette date pour récupérer toutes les récompenses gratuites mises en jeu. Cependant, vous pouvez réaliser toutes les missions en une seule journée si vous possédez les ressources nécessaires.
Pour découvrir les objectifs à accomplir et suivre votre progression, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Missions de Pokémon Pocket
. Ce dernier est visible dans le coin inférieur droit de l'écran d'accueil, juste au-dessus de l'icône représentant 3 traits. Une fois l'onglet ouvert, faites défiler les catégories jusqu'à apercevoir la section Nouvel An
. Appuyez dessus pour voir apparaitre les missions, ainsi que la barre de progression et ses récompenses sur la partie haute de l'écran.
La première mission est accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau ou leur ancienneté en jeu. En effet, en vous connectant à Pokémon Pocket, vous pourrez ajouter à votre Cartodex une carte promotionnelle de Pikachu
entouré d'autres Pokémon. Cette carte avait été dévoilée en décembre 2024 suite à un leak.
Mais à l'époque, aucune information concernant le mode d'obtention n'avait été mentionnée. Le fait qu'elle soit gratuite et récupérable de manière très simple devrait ravir les dresseurs de tous âges.
Mais les autres missions sont pensées pour vous faire découvrir toutes les fonctionnalités de Pokémon Pocket : combats, Pioche miracle, ouverture de boosters… Pour obtenir toutes les récompenses, voici les objectifs que vous devrez valider :
- Terminer un combat (en mode Solo ou contre un joueur). En récompense, vous obtiendrez un booster de l'extension L'Île Fabuleuse
- Terminer 3 combats (en mode Solo ou contre un joueur). Vous obtiendrez en récompense un autre booster de L'Île Fabuleuse
- Utiliser de la Vitalité Booster pour ouvrir 5 boosters de L'Île Fabuleuse. Vous recevrez en récompense 12 Sabliers booster
- Utiliser la Pioche Miracle 5 fois. En récompense, un booster L'Île Fabuleuse vous sera offert
- Envoyer 5 remerciements après avoir utilisé la Pioche miracle d'un autre utilisateur. Si vous validez cet objectif, vous recevrez un booster L'Île Fabuleuse
- Obtenir 100 cartes, y compris des doublons. Vous recevrez en récompense 12 Sabliers booster
Enfin, n'oubliez pas que chaque objectif validé fait avancer la barre de progression de l'événement. Une fois les paliers 1, 4 et 7 atteints, vous pourrez obtenir en supplément 24 Sabliers Miracle ainsi que l'arrière-plan exclusif « Cadre du Nouvel an ». Alors n'attendez plus pour valider toutes ces missions de Pokémon Pocket.
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