Pokémon Pocket : Récupérez gratuitement de nombreux cadeaux avec cet événement

Pokémon Pocket (Pokémon TCG Pocket) est un jeu de cartes à collectionner gratuit sur iOS/Android. Ouvrez deux boosters gratuits par jour, collectionnez des cartes classiques et exclusives, affrontez des adversaires en ligne et échangez avec vos amis. Enrichi de nombreuses extensions mensuelles, le jeu a atteint plus de 100 millions de téléchargements et généré plus de 500 M $ de revenus en quelques semaines.