Pokémon Pocket : Récupérez de nouveaux éléments cosmétiques avec la phase 2 de l'événement Pioche Miracle

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 novembre 2024 à 15h49
Si vous souhaitez personnaliser votre deck avec le visage souriant de Miaouss, découvrez sans attendre la deuxième vague de récompenses de l'événement Pioche Miracle dans Pokémon Pocket.
Pokémon Pocket : Récupérez de nouveaux éléments cosmétiques avec la phase 2 de l'événement Pioche Miracle
Lancé le 1er novembre 2024, l'événement Pioche Miracle 1 est le tout premier accessible depuis la sortie mondiale de Pokémon Pocket. Via cet événement gratuit, les joueurs ont l'occasion d'obtenir des Sabliers miracles, des cartes promotionnelles de Miaouss et Leveinard ainsi que des tickets spéciaux à échanger dans la boutique temporaire. Lors de la première partie de l'événement, il était possible d'échanger ces tickets contre des arrière-plans et une couverture pour le Cartodex. Mais depuis le 8 novembre, 5 nouvelles récompenses peuvent être obtenues de cette manière. 

De nombreux goodies en jeu à l'effigie de Miaouss dans Pokémon Pocket

Les collectionneurs et dresseurs peuvent donner une touche plus personnelle à leurs duels avec des protège cartes, un tapis de jeu ainsi qu'une pièce à l'effigie du Pokémon star de la Team Rocket. Vous pouvez également modifier votre avatar dans Pokémon Pocket avec une icône représentant la première illustration de Miaouss dans l'extension Jungle du jeu de cartes papier. Enfin, s'il vous reste des tickets boutique événement à échanger, vous pouvez obtenir de la poudre éclat. Celle-ci sert à appliquer des effets déco sur vos cartes Pokémon préférées.

Ces nouveaux éléments cosmétiques sont accessibles dans la boutique de l'application, dans l'onglet Durée limitée/Événements. Selon la récompense convoitée, il vous en coutera : 
  • 1 Ticket boutique événement pour Poudre éclat x50
  • 2 Tickets boutique événement pour l'icône Miaouss
  • 5 Tickets boutique événement pour la pièce Pokémon ou les protège-cartes Miaouss
  • 10 Tickets boutique événement pour le tapis de jeu Miaouss
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En plus des nouvelles récompenses, la phase 2 de l'événement Pioche miracle 1 propose 10 nouvelles missions à valider comme effectuer un certain nombre de Pioches miracle ou collecter des cartes de type incolore. En les validant, vous pouvez obtenir jusqu'à 22 Tickets boutique événement. Mais ne tardez pas si vous voulez obtenir tous les goodies à l'effigie de Miaouss. L'événement Pioche Miracle 1 de Pokémon Pocket est accessible jusqu'au 15 novembre 2024 à 6h59, heure de Paris.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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