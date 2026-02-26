Pokémon Pocket : Poussacha et Coiffeton à l'honneur dans la boutique Premium

Le premier de chaque mois, une nouvelle collection est ajoutée à la boutique Premium de Pokémon Pocket. Pour célébrer le lancement de Merveilles de Paldea, les Starters sont sous le feu des projecteurs.
Accessible en souscrivant un abonnement mensuel payant, la boutique Premium de Pokémon Pocket
permet aux joueurs concernés d'obtenir des objets cosmétiques exclusifs. L'abonnement permet également d'ouvrir un booster supplémentaire par jour et de récupérer des cartes promotionnelles inédites avec de magnifiques illustrations. À partir du 1er mars 2026, la sélection proposée dans la boutique Premium du titre de DeNA va changer.
Pour accompagner le lancement de l'extension Merveilles de Paldea, deux des 3 Starters de la 9e génération s'invitent donc dans la boutique dorée avec des nouveautés qui vont faire pétiller les yeux de leurs admirateurs.
Une carte promotionnelle exclusive de Coiffeton offerte sur simple connexion pour les joueurs Premium
La première belle surprise est que les joueurs ayant souscrit au Pass premium obtiendront gratuitement une carte promotionnelle exclusive
. Celle-ci sera offerte simplement en se connectant au jeu une première fois à partir du 1er mars. La carte en question est un Coiffeton Promo-B possédant les mêmes effets que celle disponible dans l'extension Merveilles de Paldea
.
Cependant, il est décliné dans une version Illustration rare vibrante et pleine de douceur. Le petit canard est représenté en train de replacer sa mèche en contemplant son reflet dans une belle fontaine. Mais il ne sera pas seul à être mis en vedette dans la boutique premium.
Personnalisez votre deck dans Pokémon Pocket avec la collection d'accessoires de Poussacha et ses évolutions
Pokémon de type Plante accompagnant vos premiers pas dans la province de Paldea, Poussacha s'est rapidement imposé comme un Starter très populaire auprès des joueurs. Pour combler les amoureux du petit chat, Pokémon Pocket a imaginé une collection Premium très printanière à son effigie.
Le starter et ses évolutions profitent au soleil, au milieu d'un parterre fleuri.
En dépensant entre 3 et 12 Tickets Premium
, les joueurs pourront personnaliser leur deck ou leur Carodex avec ces accessoires aux couleurs de Poussacha, de Matourgeon et de Miascarade. Mais attention : cette collection ne sera disponible que jusqu'au 1er mai 2026.
Rappelons qu'à l'exception du Pass Premium qui est payant, Pokémon Pocket est jouable gratuitement sur tous vos appareils iOS et Android préférés.
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