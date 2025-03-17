Pokémon Pocket : Personnalisez votre deck avec ces cosmétiques faciles à récupérer

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 mars 2025 à 17h31
La phase 2 de l'événement Pioche miracle consacré à Manaphy a officiellement débuté dans Pokémon Pocket. Découvrez comment obtenir des objets aux couleurs du petit Pokémon fabuleux.
Pokémon Pocket : Personnalisez votre deck avec ces cosmétiques faciles à récupérer
Depuis plusieurs jours, les utilisateurs de Pokémon Pocket voient passer dans leur Pioche miracle des Tickets événement et des cartes à l'effigie de Manaphy et Ronflex. Les deux Pokémon sont les vedettes d'une toute nouvelle Pioche thématique, un événement récurrent dans le jeu mobile. Le 17 mars, ce petit bonus est entré dans sa deuxième phase en proposant de toutes nouvelles missions à valider, mais aussi de nouvelles récompenses à récupérer.

Une touche de Manaphy sur votre profil et sur vos decks Pokémon Pocket

Vous pourrez voir tous les objets disponibles dans l'onglet Durée limitée/Événements de la boutique Pokémon Pocket. Au total, vous pouvez ajouter 8 éléments inédits à votre collection, dont une pièce Manaphy, un tapis de jeu réunissant Manaphy et Tiplouf, des Poudres éclat, une icône représentant Tanguy ou des protège-cartes Manaphy. Mais pour acheter ces cosmétiques, vous aurez besoin de Tickets événements.

Pour les obtenir, vous avez deux possibilités. Tout d'abord, vous pouvez en récupérer en utilisant la Pioche miracle temporaire. Renouvelée régulièrement, elle est gratuite et vous avez deux chances sur 5 d'obtenir un Ticket événement. La deuxième option consiste à valider des missions liées à l'événement Pioche Miracle.

pokemon-pocket-manaphy-2-screenshots
Pour les consulter, allez simplement dans l'onglet Missions, en bas à droite de l'écran principal. Sélectionnez ensuite la catégorie Pioche Miracle située juste à côté de l'onglet Premium. Vous pourrez voir des quêtes vous demandant d'utiliser la Pioche miracle 2 fois, de collecter 5 cartes de type Eau ou 10 cartes de type Incolore. Dès qu'un objectif est validé, pensez à venir réclamer chaque récompense associée. Selon la difficulté de la mission, vous pourrez obtenir entre 1 et 3 Tickets événements par mission, ainsi que des Jetons échange.

Alors pensez à utiliser la Pioche Miracle, mais ne tardez pas. Les récompenses de cet événement Pioche Miracle sont disponibles dans Pokémon Pocket jusqu'au 24 mars prochain à 06:59, heure française.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pocket : Choquez la concurrence avec le deck Miraidon EX / Magnézone
Pokémon Pocket 11 juillet 2026

Pokémon Pocket : Choquez la concurrence avec le deck Miraidon EX / Magnézone

Les fortes chaleurs de ce début d'été 2026 ont attiré la foudre dans Pokémon Pocket. Découvrez comment utiliser le deck de Miraidon et Magnézone, les nouveaux rois de la méta.
Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Jours heureux et comment les valider
Pokémon Pocket 30 juin 2026

Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Jours heureux et comment les valider

Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension Jours heureux et les récompenses qui y sont rattachées.
Pokémon Pocket : Psykokwak vedette d'une carte Promo très colorée
Pokémon Pocket 30 juin 2026

Pokémon Pocket : Psykokwak vedette d'une carte Promo très colorée

Vous aimez Psykokwak et Pokémon Pocket ? Alors cette nouvelle carte dans les teintes de jaune et de bleu devrait vous plaire. Mais pour l'obtenir, il faut passer par une case qui divise.

commentaire (0)