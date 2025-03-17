Pokémon Pocket : Personnalisez votre deck avec ces cosmétiques faciles à récupérer

La phase 2 de l'événement Pioche miracle consacré à Manaphy a officiellement débuté dans Pokémon Pocket. Découvrez comment obtenir des objets aux couleurs du petit Pokémon fabuleux.
Depuis plusieurs jours, les utilisateurs de Pokémon Pocket
voient passer dans leur Pioche miracle des Tickets événement et des cartes à l'effigie de Manaphy et Ronflex
. Les deux Pokémon sont les vedettes d'une toute nouvelle Pioche thématique, un événement récurrent dans le jeu mobile. Le 17 mars, ce petit bonus est entré dans sa deuxième phase en proposant de toutes nouvelles missions à valider, mais aussi de nouvelles récompenses à récupérer.
Une touche de Manaphy sur votre profil et sur vos decks Pokémon Pocket
Vous pourrez voir tous les objets disponibles dans l'onglet Durée limitée/Événements de la boutique Pokémon Pocket. Au total, vous pouvez ajouter 8 éléments inédits à votre collection,
dont une pièce Manaphy, un tapis de jeu réunissant Manaphy et Tiplouf, des Poudres éclat, une icône représentant Tanguy ou des protège-cartes Manaphy. Mais pour acheter ces cosmétiques, vous aurez besoin de Tickets événements.
Pour les obtenir, vous avez deux possibilités. Tout d'abord, vous pouvez en récupérer en utilisant la Pioche miracle temporaire.
Renouvelée régulièrement, elle est gratuite et vous avez deux chances sur 5 d'obtenir un Ticket événement. La deuxième option consiste à valider des missions liées à l'événement Pioche Miracle.
Pour les consulter, allez simplement dans l'onglet Missions, en bas à droite de l'écran principal. Sélectionnez ensuite la catégorie Pioche Miracle située juste à côté de l'onglet Premium. Vous pourrez voir des quêtes vous demandant d'utiliser la Pioche miracle 2 fois, de collecter 5 cartes de type Eau ou 10 cartes de type Incolore
. Dès qu'un objectif est validé, pensez à venir réclamer chaque récompense associée. Selon la difficulté de la mission, vous pourrez obtenir entre 1 et 3 Tickets événements par mission, ainsi que des Jetons échange.
Alors pensez à utiliser la Pioche Miracle, mais ne tardez pas. Les récompenses de cet événement Pioche Miracle sont disponibles dans Pokémon Pocket jusqu'au 24 mars prochain à 06:59, heure française.
commentaire (0)