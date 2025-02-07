Pokémon Pocket : Participez dès à présent à un nouvel événement Pioche miracle

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 février 2025 à 14h30
Pour compléter votre Cartodex facilement avec des cartes promotionnelles inédites, Pokémon Pocket propose un nouvel événement Pioche miracle axé sur des créatures très mignonnes.
Pokémon Pocket : Participez dès à présent à un nouvel événement Pioche miracle
Régulièrement, Pokémon Pocket propose un événement Pioche miracle accessible à tous. Accessible depuis l'onglet du même nom, il permet aux joueurs de récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets boutique mais surtout des cartes inédites. Depuis le 7 février et pour une durée limitée, les dresseurs de petits monstres peuvent partir à la recherche de 2 Pokémon très appréciés afin de les ajouter à leur collection.

Togépi et Ouisticram à l'honneur pendant quelques jours dans Pokémon Pocket 

De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de Pokémon Pocket avec la mention « Pioche bonus » ou « Pioche Leveinard ». La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'une des 2 cartes promotionnelles proposées. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes.

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Pour ce nouvel événement, les deux Pokémon à l'honneur sont Togépi et Ouisticram. Les versions promotionnelles possèdent une illustration inédite. Cependant, les points de vie et les attaques sont identiques aux cartes d'origine, toutes deux disponibles dans l'extension Choc Spatio-temporel

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En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte Ouisticram ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En récompense, ils obtiendront des Jetons échange ainsi que des Tickets événements. Ceux-ci peuvent être échangés dans l'onglet dédié de la boutique contre des cosmétiques à l'effigie de Ouisticram et de ses évolutions.

Ce nouvel événement Pioche miracle est disponible dans Pokémon Pocket du 7 février jusqu'au 21 février à 6h59 heure française, alors n'attendez plus pour en profiter. Le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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