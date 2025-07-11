Pokémon Pocket : Partez à la recherche des écureuils avec la Pioche miracle

Alors que l'été bat son plein, des Pokémon d'automne sont à l'honneur dans la Pioche miracle mensuelle de Pokémon Pocket. Découvrez comment ajouter ces petits écureuils à votre collection.
Régulièrement, Pokémon Pocket
propose un événement Pioche miracle accessible à tous. Accessible depuis l'onglet du même nom, il permet aux joueurs de
récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites. La Pioche miracle thématique est officiellement de retour en jeu depuis le 11 juillet 2025
. Découvrez tous les détails de l'événement et les récompenses disponibles.
Togedemaru et Rongrigou s'invitent dans la Pioche miracle de Pokémon Pocket
De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de Pokémon Pocket avec la mention « Pioche bonus » ou « Pioche Leveinard ». Cependant, la campagne Coup d'œil étant toujours active à l'heure où ces lignes sont rédigées, celle-ci peut être mise en avant au détriment de la Pioche miracle.
Deux types de pioche sont alors proposés aux joueurs. La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles, cette fois-ci à l'effigie des Pokémon écureuils Rongrigou et Togedemaru.
Les deux cartes en question possèdent les mêmes effets que les versions disponibles dans l'extension La Clairière d'Évoli
, qui sont des cartes communes. Cependant, leurs illustrations sont différentes, elles sont holographiques et comportent un tampon Leveinard
, prouvant qu'il s'agit d'une carte limitée.
Gladio et son Silvallié déclinés en objets cosmétiques pour vos decks et votre profil
En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte de chacun des écureuils ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En récompense, ils obtiendront des Jetons échange
ainsi que des Tickets événements. Ceux-ci peuvent être échangés dans l'onglet dédié de la boutique contre des cosmétiques représentant Gladio, le frère de Lilie que les dresseurs affrontent dans les jeux Pokémon Soleil et Lune.
Ce nouvel événement Pioche miracle est disponible dans Pokémon Pocket du 11 jusqu'au 21 juillet prochain à 6h59
heure française, alors n'attendez plus pour en profiter. Le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
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