Pokémon Pocket : Ne manquez pas cette Méga-évolution inédite disponible pour une durée limitée

Un nouvel événement temporaire vient de débuter dans Pokémon Pocket. Accessible à tous, il permet d'ajouter à votre collection une Méga-évolution qui n'est disponible dans aucune extension du jeu.
Prisées des collectionneurs et des joueurs de Pokémon Pocket
, les cartes gratuites comptent parmi les récompenses les plus populaires du jeu. Il existe plusieurs manières d'en obtenir en jeu, notamment lors des événements temporaires comme la Pioche miracle thématique ou les événements de Combat Solo
.
Depuis le 12 février 2026, ce type de défi est de retour dans l'application de DeNA. En validant les missions proposées lors de cet événement, les joueurs peuvent obtenir des cartes exclusives. Mais la récompense la plus recherchée de cette nouvelle épreuve est une Méga-évolution qu'il est impossible d'obtenir en ouvrant des boosters ou en faisant des échanges avec ses amis
.
Relevez le défi du deck Combat de Méga-Charmina EX
Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, puis sélectionnez Combat Solo
. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet. Le défi de Méga-Charmina EX est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert.
Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée reste le booster Promo-B.
Cinq nouvelles cartes promotionnelles à portée de main dans Pokémon Pocket
Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes.
Lors de cet événement, vous pourrez récupérer la carte de Méga-Charmina EX, disponible pour la toute première fois en jeu.
Mais le booster Promo-B peut aussi inclure un Boréas holographique, un Gobou, un Posipi et un Tarsal. Toutes ces cartes possèdent une illustration inédite et un tampon Promo.
Une carte EX récupérable via les boosters Promo-B ou grâce au Coupon carte promo
Afin d'augmenter vos chances d'ouvrir des paquets Promo-B, recommencez autant de fois que possible le défi Expert
. Un paquet est systématiquement offert en cas de victoire, ce qui permet de retenter sa chance plus rapidement si la carte désirée n'est pas dans le booster.
Mais n'oubliez pas que vous pouvez également obtenir un Coupon carte promo en
terminant 10 combats. Il peut ensuite être échangé dans la boutique en jeu contre l'une des 5 cartes de l'événement en cours
. Si la chance n'est pas au rendez-vous, vous pouvez donc obtenir de cette manière la carte la plus rare ou celle qui manque à votre collection.
L'événement combat solo de Méga-Cramina EX est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket sans condition du 12 février au 1er mars 2026 à 6h59, heure française
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