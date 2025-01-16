Pokémon Pocket : Obtenez des accessoires à l'effigie de Tortank lors de cet événement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 janvier 2025 à 12h39
Pour une durée limitée, ajoutez à votre collection un tapis de jeu, des protège-cartes ou un avatar aux couleurs du Starter Eau en validant des missions dans Pokémon Pocket.
Pokémon Pocket : Obtenez des accessoires à l'effigie de Tortank lors de cet événement
Icônes de toute une génération, les premiers Starters de Pokémon continuent de faire rêver petits et grands. Dans Pokémon Pocket, ceux-ci ont eu droit à plusieurs événements et cartes à leur effigie. Si Dracaufeu est la star du Pass Premium, Florizarre et Tortank ont été mis à l'honneur via une carte promotionnelle, mais aussi un événement Pioche Miracle. 

Depuis le 15 janvier 2025, la partie 2 de l'événement Pioche Miracle consacrée à Tortank est accessible à tous. Ce dernier vous permet de récupérer via la boutique des objets cosmétiques aux couleurs du Starter de type Eau et de son dresseur, Blue. De plus, vous pouvez les obtenir très facilement en accomplissant quelques missions très simples. 

Montrez votre passion pour Tortank dans Pokémon Pocket avec une multitude d'éléments cosmétiques

Vous pourrez voir tous les objets disponibles dans l'onglet Durée limitée/Événements de la boutique Pokémon Pocket. Au total, vous pouvez ajouter 7 éléments inédits à votre collection, dont une pièce, une icône, des arrière-plans, un décor de Cartodex, un tapis de jeu et des protège-cartes. Mais pour acheter ces cosmétiques, vous aurez besoin de Tickets événements. 

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Pour les obtenir, vous avez deux possibilités. Tout d'abord, vous pouvez en récupérer en jouant à la Pioche miracle temporaire. Renouvelée toutes les heures, elle est gratuite et vous avez deux chances sur 5 d'obtenir un Ticket vert. La deuxième option consiste à valider des missions liées à l'événement Pioche Miracle.

Pour les consulter, allez simplement dans l'onglet Missions, en bas à droite de l'écran principal. Sélectionnez ensuite la catégorie Pioche Miracle. Vous pourrez voir des quêtes vous demandant d'utiliser la Pioche miracle une fois, 3 fois ou encore 5 fois. Dès qu'un objectif est validé, pensez à venir réclamer chaque récompense associée. Selon la difficulté de la mission, vous pourrez obtenir entre 1 et 3 Tickets événements par mission.

Alors pensez à utiliser la Pioche Miracle, mais surtout ne tardez pas. Les récompenses de l'événement Pioche Miracle 2 sont disponibles en jeu jusqu'au 28 janvier 2025.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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