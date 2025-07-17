Pokémon Pocket : Obtenez de nombreux cadeaux gratuits avec cet événement estival

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 juillet 2025 à 10h13
Pour profiter de l'été et ouvrir quelques boosters supplémentaires, Pokémon Pocket propose pour une durée limitée un événement en jeu avec de nombreuses missions faciles à valider et une pluie de récompenses à la clé.
Pokémon Pocket : Obtenez de nombreux cadeaux gratuits avec cet événement estival
En avril 2025, Pokémon Pocket célébrait son demi-anniversaire avec un événement exclusif riche en surprises. Les joueurs devaient compléter une série de missions pour obtenir des objets cosmétiques festifs ainsi que des cartes inédites. Alors que l'été bat son plein, l'application renouvelle cette opération avec une nouvelle série de missions gratuites que les joueurs peuvent valider pour obtenir de précieuses récompenses. 

Faites le plein de Sabliers et de Jetons échange grâce à la nouvelle série de missions de Pokémon Pocket 

Tout comme l'événement des 6 mois, cette célébration estivale est accessible gratuitement à l'ensemble des joueurs, sans restriction de niveau. Elle inclut une série d'objectifs à valider ainsi qu'une jauge à 3 paliers. Chaque fois qu'une nouvelle mission est validée, la jauge progresse d'un niveau. En atteignant les niveaux 2, 5 et 8, les joueurs de Pokémon Pocket débloquent des récompenses inédites. 

Grâce à cette jauge, vous pourrez obtenir 24 Sabliers boosters (permettant d'ouvrir 2 paquets de cartes sans attendre) ainsi qu'un arrière-plan cadre à 9 cartes. Celui-ci sert notamment à disposer les 9 cartes des Évolitions disponibles dans l'extension La Clairière d'Évoli. Mais ce ne sont pas les seuls cadeaux gratuits que les joueurs peuvent obtenir.

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Chaque mission possède également sa récompense spéciale. Il suffit de remplir les conditions demandées et de valider les missions en question pour obtenir jusqu'à 250 Jetons échange, 36 Sabliers booster, 24 Sabliers Miracle et 24 Sabliers échange.

Comment valider les missions temporaires proposées ?

Les missions sont à la portée de tous les joueurs et mettent en avant certaines des fonctionnalités de Pokémon Pocket. Les objectifs estivaux à valider incluent notamment :
  • Utiliser la pioche miracle 3 fois
  • Envoyer un remerciement à un joueur
  • Échanger une carte avec un autre joueur
  • Terminer 3 combats (la victoire n'est pas obligatoire)
  • Obtenir 50 cartes (en ouvrant des paquets ou via la Pioche miracle)…
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Pour consulter la liste des missions de l'événement, cliquez sur l'onglet Missions dans le coin inférieur droit de l'écran principal. Puis faites défiler les différentes catégories disponibles jusqu'à voir apparaître « Été ». Dès qu'une mission sera validée, l'icône de l'écran principal deviendra verte. L'événement estival a débuté le 17 juillet et il restera accessible jusqu'au 30 juillet 2025 à 7h59, heure française.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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