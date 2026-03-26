Pokémon Pocket : Morpeko et Méga-Ectoplasma vedettes de nouveaux objets cosmétiques

Les sourires menaçants de Morpeko et de Méga-Ectoplasma ex ne sont pas visibles que sur les cartes de Pokémon Pocket. Les deux créatures, très appréciées par la communauté, ont droit à des collections cosmétiques payantes hautes en couleurs.

Bataille de nourriture pour les deux formes de Morpeko

La forme chromatique de Méga-Ectoplasma ex à l'honneur dans la boutique Premium de Pokémon Pocket

Du tapis de jeu aux protections virtuelles pour vos cartes,propose une vaste collection d'objets cosmétiques pour rendre votre expérience de jeu plus personnelle. Totalement facultatifs, ils restent appréciés des joueurs car ces éléments permettent de montrer aux autres dresseurs leurs Pokémon préférés.L'arrivée de l'extension Méga-Rayonnement, disponible en jeu depuis le 26 mars 2026, s'accompagne de nouveaux éléments cosmétiques inspirés par certains Pokémon présents dans le set.: l'une avec un cousin de Pikachu et l'autre avec une Méga-évolution chromatique très attendue.La première collection d'objets cosmétiques est dédiée aux deux formes de Morpeko, le Pokémon Volt Face de 8e génération.et disponible dans la boutique de Poké Lingots. L'ensemble inclut 120 Poké lingots, mais aussi des protège-cartes, une Poké pièce, un tapis de jeu, un cadre et une couverture de Cartodex.Mais pour combler tous les amateurs de ce Pokémon électrique, les deux versions se partagent la collection d'accessoires.Les deux versions sont réunies sur le reste des éléments.À noter toutefois que ce pack est disponible à l'achat pour une durée limitée. Si vous souhaitez personnaliser votre deck préféré avec Morpeko, il faudra acheter ce pack spécial avant le 27 avril 2026.Un autre Pokémon va prochainement avoir droit à sa collection cosmétique : Méga-Ectoplasma ex. Figure vedette de Méga-Rayonnement aux côtés de Méga-Dracaufeu X ex, la variante chromatique va recevoir. Cependant, celle-ci estde Pokémon Pocket.En validant différentes missions, ils obtiendront des Tickets premium à échanger contre ces accessoires mettant à l'honneur le Méga-Ectoplasma blanc. Ceux-ci couterontet incluront un tapis de jeu, une Poké pièce, des protège-cartes, un arrière-plan avec Méga-Ectoplasma ex et sa variante chromatique...Enfin, précisons que ces objets cosmétiques premium seront aussi disponibles pour une durée limitée et disparaitront de la boutique Premium le 1er juin 2026.