Pokémon Pocket : Mimiqui et Méga-Gardevoir vedettes de 2 nouvelles collections cosmétiques

Avis aux amateurs de Pokémon Psy ! Pokémon Pocket propose dès à présent de nouvelles collections d'accessoires oniriques aux couleurs d'un petit « mal-aimé » et d'une Méga-évolution très appréciée.

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Découvrez les aventures quotidiennes de Mimiqui et décorez vos decks avec cette collection aux teintes violettes

Méga-Gardevoir prend d'assaut la Boutique premium de Pokémon Pocket

Du tapis de jeu aux protections virtuelles pour vos cartes,propose une vaste collection d'objets cosmétiques pour rendre votre expérience de jeu plus personnelle. Totalement facultatifs, ils restent appréciés des joueurs car ces éléments permettent de montrer aux autres dresseurs leurs Pokémon préférés.Pour le lancement récent de l'extension Parade onirique, DeNA et The Pokémon Company ont donc imaginétrès axé sur les Pokémon Psy. D'ailleurs, ce sont deux Pokémon très populaires qui vont s'inviter chez certains utilisateurs.Dès à présent, vous pouvez personnaliser vos decks avec un panel d'accessoires représentant le petit Mimiqui. Le pack inclut un cadre photo pour exposer votre carte préférée, un tapis de jeu, des protège-cartes et une Poké pièce montrant Mimiqui en train d'observer la lune, de chanter avec des amis ou de se cacher de Pikachu.Tous ces objets cosmétiques sont réunis dans un seul. Toutefois, il faut dépenser de l'argent réel pour en profiter., le lot est accessible depuis la boutique en jeu de Pokémon Pocket, dans la catégorie « Acheter des Poké Lingots ». En plus du pack d'objets cosmétiques, ce lot comprend 120 Poké Lingots à utiliser pour ouvrir davantage de boosters ou à dépenser pour acheter d'autres objets cosmétiques.Si vous avez souscrit un abonnement au Pass Premium de Pokémon Pocket, vous pourrez dépenser vos Tickets Premium dans une toute nouvelle collection prochainement.Parade onirique oblige, Gardevoir dans sa forme méga-évoluée sera la vedette du mois et déclinée en Poké Pièce, en tapis de jeu, en cadre et bien plus encore.En dépensant, les joueurs pourront personnaliser leur deck ou leur Carodex avec Méga-Gardevoir. Mais attention : cette collection ne sera disponible que jusqu'au 1er avril 2026. Rappelons qu'à l'exception du Pass Premium qui est payant, Pokémon Pocket est jouable gratuitement sur tous vos appareils iOS et Android préférés.