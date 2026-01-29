Pokémon Pocket : Mimiqui et Méga-Gardevoir vedettes de 2 nouvelles collections cosmétiques

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 janvier 2026 à 17h36
Avis aux amateurs de Pokémon Psy ! Pokémon Pocket propose dès à présent de nouvelles collections d'accessoires oniriques aux couleurs d'un petit « mal-aimé » et d'une Méga-évolution très appréciée.
Pokémon Pocket : Mimiqui et Méga-Gardevoir vedettes de 2 nouvelles collections cosmétiques
Du tapis de jeu aux protections virtuelles pour vos cartes, Pokémon Pocket propose une vaste collection d'objets cosmétiques pour rendre votre expérience de jeu plus personnelle. Totalement facultatifs, ils restent appréciés des joueurs car ces éléments permettent de montrer aux autres dresseurs leurs Pokémon préférés.

À lire également

Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Parade onirique

Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Parade onirique


Pour le lancement récent de l'extension Parade onirique, DeNA et The Pokémon Company ont donc imaginé des collections d'accessoires en lien avec certaines des créatures de ce nouveau set très axé sur les Pokémon Psy. D'ailleurs, ce sont deux Pokémon très populaires qui vont s'inviter chez certains utilisateurs.

Découvrez les aventures quotidiennes de Mimiqui et décorez vos decks avec cette collection aux teintes violettes

collection-mimiqui-2
Dès à présent, vous pouvez personnaliser vos decks avec un panel d'accessoires représentant le petit Mimiqui. Le pack inclut un cadre photo pour exposer votre carte préférée, un tapis de jeu, des protège-cartes et une Poké pièce montrant Mimiqui en train d'observer la lune, de chanter avec des amis ou de se cacher de Pikachu.

collection-mimiqui
Tous ces objets cosmétiques sont réunis dans un seul. Toutefois, il faut dépenser de l'argent réel pour en profiter. Proposé à 22,99 euros, le lot est accessible depuis la boutique en jeu de Pokémon Pocket, dans la catégorie « Acheter des Poké Lingots ». En plus du pack d'objets cosmétiques, ce lot comprend 120 Poké Lingots à utiliser pour ouvrir davantage de boosters ou à dépenser pour acheter d'autres objets cosmétiques.

Méga-Gardevoir prend d'assaut la Boutique premium de Pokémon Pocket

collection-gardevoir
Si vous avez souscrit un abonnement au Pass Premium de Pokémon Pocket, vous pourrez dépenser vos Tickets Premium dans une toute nouvelle collection prochainement. Le 1er février 2026, de nouveaux accessoires cosmétiques seront lancés. Parade onirique oblige, Gardevoir dans sa forme méga-évoluée sera la vedette du mois et déclinée en Poké Pièce, en tapis de jeu, en cadre et bien plus encore. 

En dépensant entre 3 et 12 Tickets Premium, les joueurs pourront personnaliser leur deck ou leur Carodex avec Méga-Gardevoir. Mais attention : cette collection ne sera disponible que jusqu'au 1er avril 2026. Rappelons qu'à l'exception du Pass Premium qui est payant, Pokémon Pocket est jouable gratuitement sur tous vos appareils iOS et Android préférés.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pocket : Semez le chaos en parties classées avec les anneaux de Hoopa EX
Pokémon Pocket 08 août 2026

Pokémon Pocket : Semez le chaos en parties classées avec les anneaux de Hoopa EX

Au milieu de la domination céleste, une nuit noire s'abat sur les parties de Pokémon Pocket avec l'arrivée fracassante de Hoopa EX. Découvrez comment jouer son deck ténébreux !
Pokémon Pocket lance une série de missions estivales à ne pas manquer
Pokémon Pocket 31 juillet 2026

Pokémon Pocket lance une série de missions estivales à ne pas manquer

L'heure est à la fête dans Pokémon Pocket ! Pour une durée limitée, les joueurs peuvent réaliser des missions très simples et obtenir en cadeau des boosters de Domination céleste, des Sabliers et plus encore.
Pokémon Pocket confirme le retour de Booster de Luxe EX pour une durée limitée
Pokémon Pocket 30 juillet 2026

Pokémon Pocket confirme le retour de Booster de Luxe EX pour une durée limitée

L'extension la plus brillante de Pokémon Pocket revient prochainement dans l'application ! Découvrez à quelle date vous pourrez à nouveau ouvrir des paquets de Booster de Luxe EX.

commentaire (0)