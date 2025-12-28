Pokémon Pocket : Mettez K.O tous vos adversaires avec le deck Méga-Lockpin EX

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Les cartes à réunir pour jouer le deck Méga-Lockpin EX dans Pokémon Pocket

Kapoera x2 (Sagesse entre ciel et mer)

Laporeille x2 (Embrasement Écarlate)

Riolu x2 (Choc Spatio-temporel booster Dialga)

Lucario x2 (Choc Spatio-temporel)

Méga-Lockpin EX x2 (Embrasement Écarlate)

Poké Ball x2 (Boutique en jeu)

Carton rouge (Boutique en jeu)

Vitesse + (Boutique en jeu)

Copieuse (Méga-Ascension booster Léviator)

Hélio (Choc Spatio-temporel)

Flora (Méga-Ascension booster Braségali)

Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)

Clément (Sagesse entre ciel et mer booster Lugia)

Les Pokémon de type Combat ont une faiblesse au type Psy, mais ce dernier est moins répandu que par le passé. De fait, il peut rivaliser avec de nombreux adversaires, même si les tous s'enchaînent. Mais la force de Méga-Lockpin EX vient de son attaque Pieds Vifs.. Si le joueur adverse rate son lancer pour enlever l'altération d'état, son Pokémon restera confus et ne pourra pas attaquer. Mais pour contrer la malchance, la carte de Clément est un atout majeur, assurant au moins 90 points de dommages au prochain assaut.Amateurs du type Combat et curieux en quête d'un nouveau deck à tester en parties classées, voici la liste des cartes à réunir pour créer le deck Méga-Lockpin EX et les extensions dans lesquelles les retrouver :Reposant sur plusieurs Pokémon pour avoir toujours une solution en cas de mauvais tirage, le deck Méga-Lockpin EX est une bonne option pour tous les joueurs. Toutefois, il possède aussi ses défauts, notamment lUne attaque n'infligeant que 90 points de dommage est très faible en comparaison des attaques des autres Méga-évolutions, ce qui peut être un frein pour de nombreux dresseurs. Enfin,Il faut donc être vigilent et alterner avec d'autres Pokémon du banc pour éviter ce scénario.