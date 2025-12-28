Pokémon Pocket : Mettez K.O tous vos adversaires avec le deck Méga-Lockpin EX

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 décembre 2025 à 11h00
Entre Méga-Dracaufeu Y et Méga-Steelix, un challenger inattendu s'invite de plus en plus dans les parties classées de Pokémon Pocket : Méga-Lockpin EX. Découvrez ses atouts et les cartes à réunir pour jouer ce deck qui a du punch !
Pokémon Pocket : Mettez K.O tous vos adversaires avec le deck Méga-Lockpin EX
Mécanique emblématique dans les jeux principaux et dans Légendes Pokémon: Z-A, la Méga-évolution est encore assez récente dans Pokémon Pocket. Mais en l'espace de quelques semaines, ces Pokémon surpuissants caracolent en tête des decks compétitifs les plus utilisés. 

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Depuis le lancement de la série B, des créatures comme Méga-Braségali EX, Méga-Steelix EX ou plus récemment Méga-Dracaufeu Y EX sont plébiscités. Mais un outsider gagne progressivement le cœur des joueurs : Méga-Lockpin EX. D'autant qu'il parvient à séduire les nouveaux venus et les champions confirmés. 

Méga-Lockpin EX, un bon compromis entre facilité d'invocation et dégâts importants

mega-lockpin
Le deck ne manque pas d'atouts pour combler les joueurs débutants. En effet, Méga-Lockpin EX est simple à invoquer car il s'agit d'une évolution de stade 1, donc moins contraignante qu'un Dracaufeu. Si la lapine combattive tarde à arriver, Lucario et Kapoera permettent de gagner du temps tout en offrant une bonne défense.

Les Pokémon de type Combat ont une faiblesse au type Psy, mais ce dernier est moins répandu que par le passé. De fait, il peut rivaliser avec de nombreux adversaires, même si les tous s'enchaînent. Mais la force de Méga-Lockpin EX vient de son attaque Pieds Vifs.

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En plus de pouvoir infliger 180 points de dégâts si la chance est de votre côté, cette attaque rend obligatoirement le Pokémon adverse confus. Si le joueur adverse rate son lancer pour enlever l'altération d'état, son Pokémon restera confus et ne pourra pas attaquer. Mais pour contrer la malchance, la carte de Clément est un atout majeur, assurant au moins 90 points de dommages au prochain assaut.

Les cartes à réunir pour jouer le deck Méga-Lockpin EX dans Pokémon Pocket

Amateurs du type Combat et curieux en quête d'un nouveau deck à tester en parties classées, voici la liste des cartes à réunir pour créer le deck Méga-Lockpin EX et les extensions dans lesquelles les retrouver : 
  • Kapoera x2 (Sagesse entre ciel et mer)
  • Laporeille x2 (Embrasement Écarlate)
  • Riolu x2 (Choc Spatio-temporel booster Dialga)
  • Lucario x2 (Choc Spatio-temporel)
  • Méga-Lockpin EX x2 (Embrasement Écarlate)
  • Poké Ball x2 (Boutique en jeu)
  • Carton rouge (Boutique en jeu)
  • Vitesse + (Boutique en jeu)
  • Copieuse (Méga-Ascension booster Léviator)
  • Hélio (Choc Spatio-temporel)
  • Flora (Méga-Ascension booster Braségali)
  • Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
  • Clément (Sagesse entre ciel et mer booster Lugia)
MegalapinouEX
Reposant sur plusieurs Pokémon pour avoir toujours une solution en cas de mauvais tirage, le deck Méga-Lockpin EX est une bonne option pour tous les joueurs. Toutefois, il possède aussi ses défauts, notamment le fait de reposer sur la chance pour infliger ses dégâts.

Une attaque n'infligeant que 90 points de dommage est très faible en comparaison des attaques des autres Méga-évolutions, ce qui peut être un frein pour de nombreux dresseurs. Enfin, si Méga-Lockpin EX est mis K.O, l'adversaire remporte le match. Il faut donc être vigilent et alterner avec d'autres Pokémon du banc pour éviter ce scénario.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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