Pokémon Pocket : Déchainez la puissance de Méga-Dracaufeu Y EX avec ce deck brûlant

Roi de l'extension Embrasement Écarlate, Méga-Dracaufeu Y EX impose déjà son style dans les parties classées de Pokémon Pocket. Découvrez comment utiliser la puissance du Starter préféré des joueurs dans les lignes qui suivent.
Ce n'est un secret pour aucun membre de la communauté Pokémon : Dracaufeu est l'une des créatures les plus appréciées, toutes générations confondues. Que ce soit dans le TCG Pokémon
ou dans Pokémon Pocket
, les cartes à l'effigie du dragon qui ne possède pas le type Dragon sont parmi les plus recherchées. D'ailleurs, pour la plus grande joie des collectionneurs, l'extension Embrasement Écarlate propose pas moins de 4 cartes différentes à l'effigie de Dracaufeu.
Rapidement, Méga-Dracaufeu Y EX
est donc apparu dans les parties classées de l'application. Son attaque Plongeon écarlate est d'ailleurs si puissante qu'elle peut éliminer en une seule fois la totalité des Pokémon du jeu
, y compris des Méga-évolutions. Si vous souhaitez vous aussi bruler le terrain adverse en invoquant les flammes de Dracaufeu, découvrez son deck vedette.
Un feu dévastateur pour l'un des Pokémon les plus charismatiques
Le but de ce deck est d'amener le plus rapidement possible Méga-Dracaufeu Y EX sur le terrain. Si ce jeu inclut un Super Bonbon, il n'est à utiliser qu'en dernier recours. En effet, le Reptincel d'Embrasement Écarlate possède un talent avantageux : Préchauffe.
Quand il est joué pour faire évoluer un Salamèche, vous pouvez attacher une énergie Feu supplémentaire à votre Pokémon actif.
Ce talent peu permettre de booster Entei EX et faire davantage de dégâts ou d'ajouter des énergies supplémentaires à un Dracaufeu déjà placé sur le Poste actif. Dès qu'il accumule 4 énergies, Méga-Dracaufeu Y EX peut lancer Plongeon écarlate
et éliminer n'importe quelle menace, y compris les plus redoutables.
Cela signifie que si votre adversaire a un Pokémon méga-évolué sur le Poste actif et que vous lancez Plongeon écarlate, vous éliminez instantanément l'adversaire et remportez le match sans avoir à accumuler les 3 points demandés.
Les cartes à réunir pour jouer le deck Méga-Dracaufeu Y EX dans Pokémon Pocket
De nombreux joueurs souhaitent créer un deck mettant à l'honneur le Starter de feu de la première génération, que ce soit pour des combats en solo ou des matchs classés. Si vous souhaitez dompter la puissance sans pareille de Méga-Dracaufeu Y EX, voici la liste des cartes à réunir :
- Salamèche x2 (Puissance génétique booster Dracaufeu)
- Reptincel x2 (Embrasement Écarlate)
- Dracaufeu (Embrasement Écarlate)
- Entei EX x2 (Source Secrète)
- Méga-Dracaufeu Y EX x2 (Embrasement Écarlate)
- Fortifiant Flamboyant x2 (Méga-Ascension booster Braségali)
- Poké Ball x2 (Boutique en jeu)
- Super Bonbon (Gardiens Astraux)
- Repousse (Crise interdimensionnelle)
- Copieuse (Méga-Ascension booster Léviator)
- Lilie (Gardiens astraux booster Solgaleo)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Morgane (Puissance génétique booster Dracaufeu)
Comme les autres decks reposant sur des Pokémon de type Feu (à l'image du deck Méga-Braségali EX), ce deck Méga-Dracaufeu Y EX est très sensible aux attaques de type Eau.
De plus, Dracaufeu se blesse et perd 50 points de vie après avoir lancé son attaque Plongeon écarlate. Il doit donc se reposer et être soigné avant de retourner sur le Poste actif
. Mais il possède un coût de retraite assez bas, ce qui permet de gérer facilement la situation. Toutefois, il est recommandé d'être un joueur confirmé pour utiliser ce deck.
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